اجرای «برنامه ملی مدیریت سرطان» در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، خطاب به رضا ملک زاده، عنوان داشته است: نظر به اهمیت سرطان به عنوان طیفی از بیماری های گسترده، افزایش به روز آن در طی سال های آینده و اثرات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن و با توجه به ارتقاء ساختاری اداره سرطان و تشکیل «دبیرخانه ملی مدیریت سرطان»، انتظار می رود به منظور مدیریت هماهنگ و یکپارچه این بیماری در سطح وزارت بهداشت، اقدامات زیر را با هماهنگی معاونت های ذی ربط و در جهت اجرای «برنامه ملی مدیریت سرطان»، در دستور کار قرار دهید.

۱- به منظور تسریع در فرایندهای مدیریتی، افزایش اثربخشی تصمیم ها و هم افزایی اقدامات معاونت های مختلف، «دبیرخانه ملی مدیریت سرطان»، سیاستگذاری، راهبری و اجرای «برنامه ملی مدیریت سرطان» و وظایف و اختیارات معاونت های مختلف را در این زمینه و زیر نظر معاون مربوطه برعهده خواهد داشت.

۲- تامین اعتبار و بودجه مورد نیاز برنامه ها، تامین فضای فیزیکی، تنظیم تشکیلات اداری و تامین نیروی انسانی (با استفاده از پست های اداره سرطان و دیگر پست های سازمانی موجود به ویژه در معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری) بر عهده معاونت توسعه مدیریت و منابع خواهد بود. در همین زمینه لازم است معاونت های بهداشت، درمان و تحقیقات و فناوری، نیروی انسانی موجود را در اختیار دبیرخانه قرار دهند.

۳- به جز فرایندهای مدیریتی و برنامه ریزی معمول که توسط دبیرخانه ملی مدیریت سرطان و با هماهنگی مستقیم با معاونین مربوطه صورت می گیرد، «کمیته راهبری» برنامه ملی مدیریت سرطان با حضور معاونان بهداشت، درمان، توسعه مدیریت و منابع، نایب رئیس کمیته ملی و رئیس دبیرخانه (دبیر کمیته ملی مدیریت سرطان) هر یک تا دو ماه تشکیل و گزارش آن به اینجانب اعلام گردد. دعوت سایر معاونان براساس نیاز و موضوعات مطروحه در جلسات کمیته راهبری و توسط دبیرخانه صورت گیرد.

۴- به منظور ارائه گزارش پیشرفت و استفاده از نظرات سایر معاونان و اعضای «کمیته ملی مدیریت سرطان» به دعوت نایب رئیس کمیته و با حضور اینجانب هر سه تا چهار ماه تشکیل گردد.