به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک مرکزی آمریکا تحت تأثیر نگرانی‌های فزاینده نسبت به رشد اقتصادی، تورم پایین و آمار ضعیف آمریکا، در نشست سیاست گذاری ۱۹ ژوئن خود سیگنال روشنی را ارسال کرد و زمینه را برای کاهش نرخ‌های بهره در نشست ماه میلادی آینده فراهم کرد.

در واقع افزایش نشانه‌های کندی اقتصادی جهانی باعث شده است که بانک‌های مرکزی بزرگ جهان روند افزایش نرخ‌های بهره را آهسته یا متوقف کنند. چنین اقدامی احتمالاً از رشد اقتصادی در نیمه دوم سال ۲۰۱۹ و سال ۲۰۲۰ پشتیبانی خواهد کرد.

با تسهیل سیاست پولی از سوی بانک‌های مرکزی، ارزش دلار آمریکا احتمالاً ضعیف می‌شود و کمک می‌کند قیمت کالا و به خصوص نفت که به دلار معامله می‌شود تقویت شود.

پس از نشست بانک مرکزی آمریکا، ارزش دلار آمریکا در برابر سبدی از ارزهای بزرگ به پایین‌ترین حد در سه ماه گذشته سقوط کرد و نشانه‌های آماده شدن ترامپ برای بر پا کردن یک جنگ ارزی نیز روند نزولی این ارز را تشدید کرد.

نفت برنت که حدود ۱۱ دلار در هر بشکه نسبت به قیمتش در ابتدای سال ۲۰۱۹ معامله می‌شود، از زمان نشست بانک مرکزی آمریکا، تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه و رشد بازار سهام آمریکا که نگرانی‌ها نسبت به احتمال ضعیف شدن تقاضا را جبران کرد، حدود چهار دلار دیگر رشد کرد.

بازگشت به سیاست پولی تسهیل از سوی بانک‌های مرکزی از طریق کاهش نرخ‌های بهره، به انتظارات فزاینده برای محدود شدن عرضه در بازار نفت طی نیمه دوم سال ۲۰۱۹ اضافه می‌شود.

اکثر ناظران بازار نفت پیش بینی می‌کنند عوامل عرضه و تقاضا در ماه‌های آینده از قیمت نفت پشتیبانی کنند زیرا انتظار می‌رود اوپک و متحدانش در دیدار ماه آینده خود برای تمدید توافق کاهش تولید توافق کنند. همچنین تقاضا نسبتاً مطلوب مانده است و از سوی دیگر ریسک‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه افزایش پیدا کرده است. بهبود ریسک پذیری ناشی از انتظار برای کاهش نرخ‌های بهره و ضعیف شدن دلار به این موارد اضافه می‌شود.

با وجود نگرانی‌ها مبنی بر اینکه تنش‌های تجاری به رشد اقتصادی ضربه خواهد زد، آژانس بین‌المللی انرژی انتظار دارد رشد تقاضا برای نفت در سه ماهه چهارم به ۱.۸ میلیون بشکه در روز صعود کند که بالاتر از میانگین سالانه ۱.۲ میلیون بشکه در روز خواهد بود.

بانک اچ اس بی سی نیز اخیراً پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در نیمه دوم امسال شاهد افزایش چشمگیری خواهد بود و در نتیجه سطح ذخایر جهانی پایین آمده و قیمت‌ها تقویت می‌شوند.

پایگاه خبری «اس اند پی گلوبال پلاتس آنالیتسکس» انتظار دارد قیمت نفت برنت تا پایان امسال به ۸۰ دلار در هر بشکه برسد که تا حدودی به دلیل تقاضای قوی حاصل افزایش فعالیت پالایشگاهی باشد زیرا کشتی داران در آستانه اجرای مقررات جدید سازمان بین‌المللی دریانوردی، به استفاده از سوخت‌های دریایی پاک‌تر روی می‌آورند.

در حالی که قیمت‌های نفت در حال حاضر ریسک‌های مربوط به عرضه را نادیده گرفته و همچنان در حدود ۶۵ دلار در هر بشکه مانده‌اند، کاهش نرخ‌های بهره که هزینه تأمین پول را ارزان‌تر می‌کند، نقطه عطفی برای بازارهای نفت در ماه‌های آینده خواهد بود.