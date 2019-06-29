به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانان، پس از دیدار رؤسای جمهور چین و آمریکا در حاشیه اجلاس جی ۲۰، به نظر میرسد مواضع ترامپ در مورد هوآوی نرمتر شده باشد. ترامپ گفت به هوآوی اجازه خواهد داد که دوباره تکنولوژی آمریکایی را خریداری کند.
ترامپ گفت: شرکتهای آمریکایی میتوانند تجهیزات خود را به هوآوی بفروشند، مساله امنیت ملی خاصی وجود ندارد. شرکتهای آمریکایی خیلی از اینکه نمیتوانستند کالاهای خود را به هوآوی بفروشند خوشحال نبودند.
ترامپ گفت: ما در مورد هوآوی مذاکره کردیم، اما در مورد وضعیت و سرنوشت یکی از رؤسای این شرکت که در کانادا دستگیر شده مذاکرهای انجام نشد.
او ادامه داد: در مورد هوآوی ما میخواهیم که این مساله را تا پایان و رسیدن به توافق تجاری، حفظ کنیم. من به سادگی در دیدار با رئیسجمهور چین توافق کردم که به شرکتهای آمریکایی اجازه دهم با این شرکت چینی تجارت داشته باشند.
ترامپ مساله هوآوی را بسیار پیچیده و علمی توصیف کرد.
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