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۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۴:۵۵

دیدار «اردوغان» و «ترزا می» در حاشیه نشست جی ۲۰

دیدار «اردوغان» و «ترزا می» در حاشیه نشست جی ۲۰

رئیس جمهوری ترکیه با نخست وزیر مستعفی انگلستان در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در ژاپن دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه اجلاس سران گروه ۲۰ در شهر اوزاکای ژاپن با ترزا می نخست وزیر مستعفی انگلستان دیدار و گفتگو کرد.

این دیدار در مرکز نمایشگاه اینتکس اوزاکا و بدون حضور خبرنگاران برگزار شد.

به گزارش آناتولی، دیدار مذکور به مدت ۴۵ دقیقه به طول انجامید ودر آن دیدار مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه، برات آلبایراک وزیر خزانه داری و امور مالی، خلوصی آکار وزیر دفاع، فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات نهاد ریاست جمهوری ترکیه و ابراهیم کالین سخنگوی این نهاد حضور داشتند.

کد مطلب 4653441

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