شیخ زکزاکی توسط دولت نیجریه مسموم شده است/ تلاش برای ترور شیخ

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - محمد فاطمی زاده: در ماه‌های گذشته دولت نیجریه پس از مدت‌ها اجازه ملاقات و معاینه یک تیم پزشکی از شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه و همسرش را صادر کرد که از سوی وزارت خارجه ایران نیز استقبال شد اما امروز شنبه شیخ زاکزاکی، رهبر جنبش اسلامی نیجریه دچار مسمویت شدید و حال وی نامساعد گزارش شده است.

در همین ارتباط نیز برخی منابع مسمومیت شدید شیخ ابراهیم زکزاکی را توسط عوامل ارتش نیجریه عنوان کرده‌اند. با این حال در اعتراض به ادامه حبس شیخ زکزاکی، جنبش اسلامی نیجریه در خیابان‌های ابوجا پایتخت این کشور اقدام به برگزاری راهپیمایی عمومی کرد.

در این تظاهرات جنبش اسلامی نیجریه اعلام کرد اقدام دولت در اجازه ندادن به شیخ زکزاکی و همسرش برای اینکه در خارج تحت درمان قرار بگیرند، به معنای نقض حقوق انسانی آنهاست. در بیانیه جنبش اسلامی نیجریه تاکید شده که آزادی شیخ زکزاکی و همسرش بخشی از حق آنها برای زندگی براساس قانون است.

بر همین اساس خبرنگار مهر برای بررسی آخرین وضعیت شیخ ابراهیم زکزاکی و همسرش و جنبش اسلامی نیجریه با دکتر «ابراهیم سلیمان» عضو ارشد جنبش اسلامی نیجریه گفتگو کرده است که شرح آن از نظر می‌گذرد.

*آیا اخبار منتشر شده مبنی بر مسمومیت شیخ زکزاکی را تایید می‌کنید؟ لطفاً در این خصوص توضیح دهید.

در هفته گذشته زمانی که شیخ زکزاکی فرزند و اعضای خانواده خود را ملاقات کرد، به آنها اطلاع داده بود که چندین بار به وی سیب مسموم داده‌اند؛ همچنین ۴ سال قبل زمانی که ارتش نیجریه به منزل شیخ زکزاکی حمله و به وی شلیک کرد، سم موجود در گلوله‌ها در بدن شیخ باقی مانده است و همین موارد نیز موجب وخامت حال وی شده است.

*آیا دولت نیجریه درصدد به شهادت رساندن و قتل تدریجی شیخ زکزاکی است؟

ظاهراً اینگونه به نظر می‌رسد. زیرا دولتی که باید از مردم حمایت و حفاظت کند، به جای این کار با تمام توان و تیراندازی به سوی شیعیان، موجب قتل ۶ فرزند شیخ زکزاکی و حدود هزار نفر از شاگردان وی شد.

همچنین به سوی شیخ زکزاکی مُسن نیز تیراندازی کرد و در ابتدا به نظر می‌رسید شیخ زکزاکی نیز کشته شده‌اند اما پس از زنده ماندن شیخ، وی را زندانی کردند.

علاوه بر آن از حکم دادگاه عالی مبنی بر آزادکردن شیخ نیز تبعیت نکردند و مانع از بررسی وضعیت شیخ توسط پزشکان مطمئن شدند. همه اینها نشان می‌دهد که ضمن نقض حکم آزادی وی، اراده ترور یا قتل تدریجی شیخ زکزاکی وجود دارد.

*آیا سازمان ملل یا نهادهای حقوق بشری بین الملل به وضعیت شیخ زکزاکی توجهی دارند؟

سازمان ملل قادر نیست هیچ حکم و تصمیمی را بدون کسب رضای آمریکای شیطان صفت اجرا کند و دائماً تسلیم اراده اسرائیل است. از سوی دیگر این سازمان با بغض نسبت به ایران، از این کشور (ایران) هراس دارد و به همین دلیل نیز از شیخ زکزاکی می ترسد و به ایشان بغض دارد.

سعودی‌ها نیز این خشم را نسبت به ایران و شیخ زکزاکی دارند. بنابراین از سازمان ملل توقع و امید کاری را نداریم.

*لطفا درباره فعالیت‌های جنبش اسلامی نیجریه در زمان حبس شیخ زکزاکی و تلاش‌ها برای آزادی ایشان نیز توضیح دهید.

هرکس مدعی عدم تحرک اعضای جنبش اسلامی نیجریه است، در واقع در پیگیری اخبار و تحرکات جنبش کوتاهی کرده است.

زیرا اعضای جنبش اسلامی در مناسبت‌های گوناگون اعتراضاتی داشته‌اند و مثلاً چند ماه قبل در پیاده روی اربعین ده‌ها نفر از اعضای معترض جنبش کشته و صدها نفر نیز در أبوجا زخمی شدند و با این حال در روز بعد نیز برای اعتراضات وارد میدان و آزادی فوری شیخ زکزاکی را خواستار شدند.