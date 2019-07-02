سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، حجت‌الاسلام محمدمهدی صالحی معاون فرهنگی سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها طی حکمی حجت‌الاسلام مهدی رضایی را به سمت سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور منصوب کرد.

متن حکم حجت‌الاسلام صالحی برای حجت‌الاسلام رضایی به شرح زیر است:

«نظر به مراتب تعهد، تدین و تجارب ارزشمندی که در طول سالیان گذشته در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان کسب نموده‌اید، شما را به‌عنوان سرپرست حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان سراسر کشور منصوب می‌نمائیم.

مقتضی است ارتقا و روز آمدی حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان ناظر به رسالت و مأموریت اصلی آنکه تعلیم و تربیت دانشگاهیان بر پایه نظام اندیشه اسلام ناب و علوم اسلامی و در راستای اثرگذاری در عرصه‌های جهاد علمی فرهنگی است، بیش از گذشته و با همکاری مسئولان محترم دفاتر مد نظر قرار گیرد.

فرصت را مغتنم دانسته و از زحمات خالصانه و بی‌دریغ جناب محمدجواد واعظی در طول تصدی مسئولیت که نیازمند تعامل بیش از گذشته با مسئولان محترم دفاتر بود صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.»