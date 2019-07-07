به گزارش خبرنگار مهر، خبری که روز گذشته روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت و استقلال را تحت تاثیر قرار داد، اخراج سه بازیکن این تیم به دلیل بی انضباطی در جریان یک دیدار تدارکاتی بود.

روح الله باقری، آرمین سهرابیان و رضا کریمی اولین قربانیان دیسیپلین استراماچونی شدند تا دیگر بازیکنان این تیم حساب کار دست شان بیاید.

باوجود اینکه استراماچونی صراحتاً این سه بازیکن را به دلیل بی انضباطی در اختیار باشگاه قرار داد، اما مدیران باشگاه در صدد هستند تا برای بازگشت آنها پادرمیانی کرده و سرمربی تیم شان را راضی کنند تا یک فرصت دیگر به این سه بازیکن بدهد.