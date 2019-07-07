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۱۶ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۲

کشتی حامل پناهجویان سی واچ-۳ پهلو گرفت

کشتی حامل پناهجویان سی واچ-۳ پهلو گرفت

پس از حدود دو هفته از اعلام آمادگی آلمان برای پذیرش پناهجویان کشتی سی واچ-۳ در بندرگاهی در سواحل ایتالیا پهلو گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کشتی سی واچ -۳ که حامل ۴۱ پناهجو است، شب گذشته در نهایت در بندرگاهی در سواحل ایتالیا پهلو گرفت.

این کشتی با کمک نیروی دریایی آلمان توانست خود را به ساحل برساند.

این در حالی است که پیش تر بیش از ۵۰ شهر آلمان برای پذیرش ۵۳ پناهجوی کشتی سی واچ ۳ که از لیبی خود را به بندر لامپدوسا در نزدیکی ایتالیا رسانده اند، اعلام آمادگی کرد.

یکی از سخنگویان وزارت کشور آلمان با اعلام این خبر افزود: مسئولان این شهرها و نهادهای مردمی با ارسال نامه‌ای به وزارت کشور آمادگی خود را برای اسکان به پناهجویان سرگردان کشتی سی واچ ۳ اعلام کرده اند.

این در حالی است که «متئو سالوینی» وزیر کشور ایتالیا روز جمعه تنها به ۱۰ تن از مهاجران اجازه داد تا در بندر لامپدوسا پیاده شوند.

کد مطلب 4659723
شقایق لامع زاده

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