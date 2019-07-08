آمازون به دنبال مجوز پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره اینترنتی به فضا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، بر اساس درخواست آمازون این شرکت به دنبال پرتاب ۳۲۳۶ ماهواره به فضا به منظور عملیاتی سازی طرح Kuiper است.
ماهوارههای یادشده که در ۹۸ مدار مختلف به دور زمین مستقر میشوند با فاصله ۵۹۰ تا ۶۳۰ کیلومتر از سطح زمین حرکت خواهند کرد. آمازون مدعی است با اجرای این طرح دهها میلیون نفر در سراسر جهان میتوانند به اینترنت پرسرعت دسترسی پیدا کنند.
این شرکت تأیید کرده که با اجرای طرح یادشده کل کره زمین تحت پوشش اینترنت پرسرعت ماهوارهای قرار نمیگیرد. این خدمات حتی کل آمریکا را نیز پوشش نمیدهد و به عنوان مثال بخشهایی از آلاسکا از این طریق به اینترنت دسترسی نمییابند.
آمازون همچنین قصد دارد از فناوری ویژه ای برای جلوگیری از ایجاد اختلال در خدمات اینترنت خود بهره بگیرد. عمر مفید ماهوارههای مورد استفاده بدین منظور ۱۰ سال تخمین زده شده است. زمان بندی دقیق اجرای این طرح هنوز اعلام نشده است.
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