پنجمین فصلنامه نقد کتاب «علوم انسانی» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین شماره فصلنامه نقد کتاب «علوم انسانی» با سردبیری محمد توحیدفام ویژه بهار ۹۸ بهتازگی توسط موسسه خانه کتاب منتشر و عرضه شده است.
این مجله در بخشهای «نقد آزاد»، «پرونده ویژه: روششناسی در علوم انسانی»، «نقد شفاهی» و «نقد نقد» به چاپ رسیده است. پس از سرمقاله سردبیر، در بخش «نقد آزاد» این شماره مقالههای «باز هم زبان» نوشته ابراهیم اسکافی، «رسالهای بر مدار طایفهکشی» نوشته سجاد صداقت، «انتحال از خود و به محاق رفتن شیرازه» نوشته ساره عسگری و «اصلاح دین یا اصلاح ایران» نوشته عباس خلجی به چاپ رسیده است.
در بخش «پرونده ویژه: روششناسی در علوم انسانی» مقالههای «راهی به رهایی؛ مختار نوری»، «در گیر و دارِ فرم؛ سیاوش شوهانی»، «نقد عصای موسی بر رود اقتصاد؛ فریدون شیرین کام»، «جدال بر سر مفهوم آزادی؛ نوید کلهرودی» و «علم و عمل در خبر؛ هوشنگ شیخی» درج شده است.
«روش شناسی علوم انسانی: وحدت یا کثرت روشی؟» شامل مطالب نشستی درباره ضرورت روششناسی در علوم انسانی است که در بخش نقد شفاهی چاپ شده است. این نشست با حضور محمد توحیدفام دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد و سردبیر این شماره فصلنامه نقد کتاب علوم انسانی، قاسم پورحسن دانشیار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی و حسن حضرتی نویسنده، مترجم و دانشیار گروه تاریخ دانشگاه تهران برگزار شده است.
این مجله با قیمت ۲۰ هزار تومان عرضه شده است.
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