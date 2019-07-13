تهدید نظامی علیه ایران دیگر کارایی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله الاعظم (عج) در گردهمایی مسئولین و اعضای مراکز استانی سازمان فضای مجازی سراج، با اشاره به لزوم مردمی ماندن سازمان سراج، گفت: مجموعه سراج یک نهاد مردمی است که باید همچنان مردمی بماند تا موفقیت‌های بیشتری به دست آورد.

وی تصریح کرد: باید حرکت جهادی و مردمی خود را فراتر از یک سازمان در قالبی ادامه دهید که ویژگی نهاد بودن و مردمی بودن آن برجسته شود.

مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله الاعظم (عج) افزود: امیدوارم نشست مسئولان و اعضای مراکز استانی سازمان فضای مجازی سراج در آستانه میلاد امام رضا (ع)، دست مایه خیر و برکت برای حرکت شتابان و سریعی که مورد انتظار مقام معظم رهبری در جبهه فرهنگی و اجتماعی و مردمی است و در حال گسترش نیز هست، قرار گیرد.

سرلشکر جعفری افزود: اکنون شما در سراج در میانه راه هستید و ان‌شاءالله با تفضل الهی و عنایت اهل بیت (ع) به سمت چشم انداز نهایی حرکت می‌کنید و به اهداف مشخص شده و مطابق انتظار رهبر معظم انقلاب اسلامی از یک مجموعه مردمی جوانانه متعهد به انقلاب، خواهید رسید.

وی خاطرنشان کرد: چند سالی است که خطاب رهبر معظم انقلاب اسلامی به نیروهای مردمی و جوانان انقلابی است و به ویژه از ابتدای سال ۹۷ و بعد از آن انتظارات خود را از مجمموعه های مردمی و جوانان بیان کرده اند. در نهایت در بیانیه گام دوم انقلاب ترسیم نقشه را صورت داده و سپس در صحبت اخیر با دانشجویان، یک دستور عملیاتی برای نیروهای جوان و مردمی در حوزه جنگ نرم صادر کردند.

مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله الاعظم (عج) تأکید رهبر معظم انقلاب بر مورد خطاب دادن جوانان متعهد را واکاوی کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به ۴ نکته مهم اشاره کردند که عبارت است از: عظمت، وقوع و ماندگاری انقلاب اسلامی، عظمت کار انجام شده در ۴۰ ساله اول انقلاب اسلامی، عظمت چشم انداز بیان شده برای انقلاب و در نکته چهارم به عظمت نقش نیروی جوان متعهد در رسیدن به چشم انداز انقلاب اسلامی اشاره کردند.

سرلشکر جعفری خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب نقش نیروی جوان متعهد را در ردیف ۳ نکته دیگر دانستند و نیروهای جوان و متعهد باید عظمت توان خود را درک کرده و بدانند که چه مقدار باید برای رسیدن به چشم انداز پیش روی انقلاب اسلامی تلاش کنند. البته نقش مردم در شکل‌گیری انقلاب و پیشبرد و ماندگاری آن مشخص است و اصلاً رمز ماندگاری انقلاب اسلامی، همین است.

وی گفت: دشمن در سال ۹۶ و ۹۷ بسیج شد تا مردم را به اعتراض برانگیزاند اما مردم شریف و مقاوم ایران اسیر نقشه‌های دشمن نشدند و از نظام دفاع کردند. مردم حتی ممکن است به خاطر مشکلات دلخوری‌هایی هم داشته باشند اما باز هم از نظام حمایت می کنند و پای کار انقلاب ایستاده اند زیرا این نظام، مردمی است.

مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیه الله الاعظم (عج) با بیان اینکه بصیرت و نجابت و ایمان خاصی که مردم ما دارند و ارتباط آن‌ها با نظام اسلامی بود که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرد، اظهار داشت: حمایت ایمانی یک طیف است که از حمایت ایمانی تا تقدیم کردن شهید به اسلام و انقلاب ادامه دارد. خانواده‌ای است که چند شهید تقدیم انقلاب کرده است و وضع مادی خوبی هم ندارد اما باز هم از نظام و انقلاب دفاع می‌کند. بخشی هم هستند که دلخوری‌هایی هم ممکن است داشته باشند اما باز هم از نظام حمایت می‌کنند و این همان طیف مردمی حامی نظام است.

سرلشکر جعفری افزود: برای مقابله با هر تهدید و بحران امنیتی و نظامی و بلایای طبیعی، نقش نیروی جوان، پیشتازی در خط مقدم بوده است و مدیریت و پیش بردن بقیه را به عهده داشته است و این نیروی جوان مومن و متعهد انقلابی بوده است که همواره در خط مقدم از نظام و انقلاب دفاع کرده و می کند. هر زمان که مجموعه نظام توانست زمینه را برای نقش آفرینی موثر مردم فراهم کند، آن بحران سریع تر حل شد.

وی خاطرنشان کرد: در بحران امنیتی نظام که از سال ۷۸ تا ۹۷ شامل سه مقطع می شود، بحران ها با به میدان آمدن و حضور مردم حل شدند. برخی می‌گفتند که نباید به نیروهای مردمی اعتماد کرد اما دیدیم که این نیروهای مردمی با قدرت وارد میدان شدند و به فتنه‌ها پایان دادند.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله (عج) تصریح کرد: دشمن امید بسته بود که در سال ۹۶ و ۹۷ نظام را به زانو درآورد اما علی رغم سازماندهی و فشارهای اقتصادی به نظام، به سبب حضور و حمایت نیروهای مردمی موفق نشدند.

سرلشکر جعفری با بیان اینکه در همین فاجعه سیل اخیر، این مردم بودند که آن را مدیریت کردند و تا پایان پیش رفت، اظهار داشت: این آمادگی در زلزله کرمانشاه به این اندازه وجود نداشت ولی مردم آماده شدند و رشد کردند. سیل اخیر چند استان کشور را درگیر کرد و اگر نیروهای مردمی در صحنه نمی‌امدند، مشکلات تا همین حالا هم ادامه داشت.

وی خاطرنشان کرد: از همان اول انقلاب حتی از سال ۴۲ نقش مردم محسوس است و اینها همه به دست مردم بوده است. در این سال های اخیر که خطاب رهبری به جوانان است، جه علتی دارد؟ چون قدرت جوانان است که انقلاب به آن متکی است.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله (عج) گفت: ثمره قدرتی که امروزه به برکت خون شهدا و تلاش مردم داریم سبب شده است تا در عرصه امنیتی و دفاعی رشد بومی خوبی داشتیم.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: از جمله پهپادی که اخیراً توسط سپاه ساقط شد یا موشک های نقطه زن با دقت بالا؛ عظمت دستاوردهای نظامی انقلاب را نشان می‌دهد و این عظمت را دشمن می بیند و چیزی هم نمی گوید تا بازی را نبازند.

وی بابیان اینکه در دهه پنجم انقلاب اسلامی جنس تهدیدها متفاوت از دهه‌های قبل است، گفت: اگر در گام اول انقلاب صرفاً با تهدیدهای دفاعی و امنیتی ها مواجه بودیم، در آغاز گام دوم این تهدیدها دیگر کارآیی ندارند زیرا دشمن می‌داند که اگر دست به غلطی زند، بی آبرو می‌شود.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله (عج) خاطرنشان کرد: پاسخ تهدید نرم را جوانان مؤمن و متعهد باید بدهند و دعوت رهبر معظم انقلاب از جوان مومن و متعهد با شکل آتش به اختیار به همین دلیل است. باید برای حضور مردم در عرصه‌های مختلف تلاش کرد و بستر سازی برای این حضور خیلی سخت تر است.

سرلشکر جعفری تأکید کرد: مردم زلزله و یا مسائل امنیتی را حس می‌کنند ولی در جنگ نرم این تهدیدها دیرتر حس می شوند.

وی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی به عظمت حرکت عمومی مردمی در جامعه اعتقاد دارند و در دیدار با دانشجویان هم این عظمت را کنار آن نقش آفرینی می گذارند و اضافه می کنند که: ضرورت دارد که حرکت عمومی مردمی در جامعه رخ دهد اعم از اجتماعی فرهنگی و سیاسی که این حرکت را باید جوانان رقم بزنند.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله (عج) افزود: از جمله ویژگی های این حرکت این است که خود جوش باشد و خودکار. نباید منتظر کسی ماند، نیاز است که این گفتمان تبیین شود و رسانه ای ها باید این گفتمان را ایجاد کنند و جریان های حلقه ی میانی که کار اجرایی بلدند، به میدان بیایند و عهده دار شوند.

سرلشکر جعفری به ضرورت فعالیت جوانان متعهد در انقلاب اشاره کرد و گفت: سرعت بیشتر، انضباط، نظم و اثربخشی را باید سرلوحه قرار داد و چندین برابر باید کار کرد تا دشمن را از این فضا تاراند.

وی به ضرورت حل مسائل اجتماعی مردم اشاره کرد و گفت: در جنگ، مردم بالاخره یک فرمانده می خواستند که راه بیفتند و خرمشهر را آزاد کنند. برای حل مسائل اجتماعی هم باید فعال شد. البته مراقب باشید که کار فرهنگی تمیز باشد و باعث سوء استفاده نشود و نتوانند تا جلوی حرکت شما را بگیرند.

مسئول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیه الله (عج) به ضرورت هماهنگی میان نیروهای مردمی و انقلابی اشاره کرد و تصریح کرد: از شما جوانان متعهد و انقلابی انتظار می رود که مسائل مردم را مطرح کنید تا حل شود. این حل شدن مهم است و مردم باید شیرینی حل مسائل را بچشند.

در ابتدای این دیدار، شماری از مسئولان استانی سازمان فضای مجازی سراج برخی از فعالیت‌ها و دستاوردهای خود را تشریح کردند که با استقبال سردار جعفری مواجه شد.