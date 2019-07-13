دریچه های سد لتیان یکشنبه باز می شود/پرهیز از اتراق در مسیر رودها

محمد شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر از کاهش ورودی های سد لتیان خبر داد و افزود: هر سال در این مواقع که کاهش ورودی های سد لتیان را داریم، برای افزایش عمر مفید سد دریچه های تحتانی این سد باز می شود.

مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات آب و برقابی شرکت آب منطقه‌ای استان تهران با بیان اینکه در حال حاضر حجم آب موجود در سد لتیان ۶۹ میلیون متر مکعب است، گفت: این مقدار در سال گذشته ۶۲ میلیون متر مکعب است و در سال جاری شاهد افزایش ۷ میلیون متر مکعبی آب موجود در سد هستیم.

وی افزود: روز یکشنبه حجم آب سد به ۷۰ میلیون متر مکعب می رسد و دریچه های سد باز می شود و به همین دلیل از هم وطنان درخواست داریم از اتراق در مسیل ها و رودخانه ها پرهیز کنند.

پیش از این نیز مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای تهران از پر شدن حدود ۹۰ درصد سد لتیان خبر داده و گفته بود: بین ۱۰ تا ۱۵ درصد مخزن آن برای سیلاب‌های احتمالی و ممانعت از بروز مشکل در پایین دست خالی نگه داشته شده است.