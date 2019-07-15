غرش ۵۵ میلیون دلاری «شیر شاه» در چین/ پیش نمایش در لندن برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم زنده «شیر شاه» که با اقتباس از انیمیشن دیزنی ساخته شده در چین اکران خود را شروع کرد و در اولین آخر هفته اکرانش به فروش ۵۴.۷ میلیون دلاری دست یافت.

این رقم بالاتر از دیگر فیلم‌های اخیر دیزنی مانند «کتاب جنگل»، «دیو و دلبر» و «علاءالدین» در چین بوده است.

این فیلم در آمریکای شمالی و بیشتر بازارهای دیگر بین‌المللی نمایش خود را از هفته آینده شروع می‌کند.

در عین حال پیش نمایش اروپایی این فیلم دیشب (یکشنبه شب ۱۴ جولای) در لندن شروع شد و هری و مگان مرکل از خانواده سلطنتی و بیانسه و همسرش جی‌زی را به سینما کشاند.

شماری از دیگر چهره‌های سینمایی از جمله باب ایگر رییس دیزنی، التون جان، کیگان مایکل کی، ست روگن، بیل آیشنر، فارل ویلیامز و تیم رایس نیز در این رویداد حضور داشتند.

زوج سلطنتی از فرش طلایی که اطراف میدان لستر لندن پهن شده بود، عبور کردند تا وارد سینما شوند. این در حالی بود که ترانه فیلم با عنوان «امشب می‌توانی عشق را حس کنی» با صدای بیانسه و دونالد گلاور که صداپیشگان ۲ نقش اصلی هستند در سینما پخش می‌شد.

در این فیلم بیانسه در نقش نالا صداپیشگی کرده و جان فاوارو کارگردان فیلم حضور او را یکی از مهمترین نقاط تاثیرگذار فیلم دانست.

در مراسم دیشب کیگان مایکل کی که صداپیشگی کاماری را برعهده داشته و فلورنس کاسومبا صداپیشه شنزی حضور داشتند اما دونالد گلاور صداپیشه سیمبا حاضر نبود چرا که در توری در پرت استرالیا روی صحنه بود.

بیلی آیشنر و ست روگن صداپیشگان ۲ نقش تیمون و پومبا نیز حاضر بودند و روگن درباره نقشش در این فیلم از امکاناتی که ضبط صدا فراهم می‌کند و می‌توان از عوامل مختلف برای بهتر کردن صدا بهره گرفت، حرف زد.

تیرون اگرتون و وین دیزل از دیگر حاضران مراسم دیشب بودند.

لبو ام آهنگساز این فیلم نیز یادآوری کرد که سیمبا یک مهاجر بود و در تبعید بزرگ شد و کیگان مایکل کی نیز گفت که شاید در نگاه اول ما داریم داستانی را دنبال می‌کنیم که جهانی است اما این داستان خیلی آفریقایی است و بیشتر مردمی که در قاره آفریقا زندگی می‌کنند سیاه‌پوست هستند و می‌دانم که شخصیت‌های این فیلم حیوان هستند اما داستان انسانی است و این فرصت مناسبی برای گفتن داستان‌های انسانی است.

پیش نمایش جهانی این فیلم با حضور همه عوامل آن هفته پیش در دالبی تئاتر هالیوود در لس‌آنجلس برگزار شده بود.

«شیر شاه» از ۱۹ جولای راهی سینماها می‌شود.