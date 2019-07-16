فرمانده کل ارتش درگذشت امیر «احمد ترکان» را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش با صدور پیامی درگذشت امیر سرتیپ احمد ترکان، از فرماندهان و اسطوره‌های دوران دفاع مقدس، معاون اسبق عملیات ارتش و پدر توپخانه ایران پیام را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْدِیلا

مردی از تبار رزمندگان و اسطوره‌های دفاع مقدس آسمانی شد، فرمانده‌ای دلاور، بی‌باک، شجاع، دارای اخلاق فرماندهی و نبوغ نظامی که در شأن و تراز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.

بزرگ‌مردی که خیلی از ما و رزمندگان ۸ سال دفاع مقدس، به واسطه حضور تأثیرگذار ایشان در ده‌ها عملیات جنگ تحمیلی و پس از آن به ایشان بدهکاریم.

امیر سرتیپ ترکان نابغه و پدر توپخانه ایران و از نام‌آوران گمنام و رزم‌آوران بی ادعای دفاع مقدس بود که سال‌ها خلعت خدمت بر تن داشت، دانشمند مجاهدی که علم و دانش و تجربه و تخصص را با ایمان و تعهد به هم آمیخته بود و منشأ اقدامات شاخص و اثرگذاری در عرصه دفاع مقدس شد.

امیر سرتیپ ترکان در شکل‌گیری پیروزی انقلاب اسلامی حضوری مؤثر داشت و با جانفشانی و همراهی شهید سپهبد صیاد شیرازی و فرماندهان بزرگ نیروهای مسلح، لحظات تاریخ سازِ نجات مردم ایران عزیز در شمال غرب و غرب و شهرهای بزرگ از جمله سنندج و نجات پادگان این شهر را رقم زد. وی در زمره افسران و رزمندگان مخلص و بی توقعی بود که خالصانه ایستاد، جنگید و در بزنگاه‌های حساس و مقاطع مختلف دفاع مقدس، تصمیمات صحیح و راهبردی گرفت و در مسئولیت‌های حساس فرماندهی به زیبایی انجام وظیفه کرد.

آن فرمانده ولایی و مخلص، پس از دوران دفاع مقدس نیز با اهتمام جدی در مسیر انتقال گنجینه‌ی تجربیات، دانش و تخصص به نسل جوان و افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران از هیچ کوششی فروگذار نکرد.

بی تردید جوانان درس آموخته این مرد خستگی‌ناپذیر و نابغه جنگی در ارتش جمهوری اسلامی ایران، راه پرافتخارش را بدون درنگ و با توان و قدرتی مضاعف ادامه خواهند داد و در مسیر تحقق اهداف عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از پای نخواهند نشست.

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران فقدان مردی را به سوگ نشسته که آرزومندیم در کنار همرزمان شهیدش، از شفاعت اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام برخوردار باشد.

اگر امروز رزمندگان ارتش جمهوری اسلامی ایران و مجموعه پرتوان نیروهای مسلح با اقتدار در مقابل دشمن ایستاده‌اند، بدون شک این اقتدار را مدیون جانفشانی‌های مردان بزرگی همچون امیر سرتیپ ترکان و شهدای والامقام نیروهای مسلح می‌دانند که راه، نام و اثرات بی بدیلشان در تاریخ ایران اسلامی تا همیشه جاودان خواهند ماند.

یقیناً امت شریف و فهیم ایران سربلند اسلامی به‌واسطه‌ی رضایت فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی) و تقدیر معظم‌له از ایشان و اقدامات دوراندیشانه قدردان آن مرحوم خواهند بود.

اینجانب ضمن تسلیت درگذشت آن امیر ولایی به محضر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، خانواده محترم ایشان و همرزمان آن امیر سرافراز ارتش جمهوری اسلامی ایران، از خداوند بزرگ، علو درجات آن سفر کرده را خواستارم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی