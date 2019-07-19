آمادگی تمام مراکز علمی برای انجام امور تحقیقاتی بخش تولید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منصور غلامی، در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای تعمیق و گسترش همکاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صمت به عنوان متولی بخش های بزرگی از اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: تمام توان خود را برای پویایی صنایع بزرگ به عنوان لوکوموتیوهای اقتصاد کشور به کار خواهیم بست و با این کار، صنایع پایین دست نیز به مراتب پویا تر خواهند شد.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: باید همه حوزه های تولید را در تامین نیازهای داخل و حضور در بازارهای جهانی سر و سامان دهیم و در این راستا بخش علوم و تحقیقات و فناوری با افتخار در خدمت صنعت، تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سرمایه بزرگی به نام معدن در کشور داریم که باید از این ظرفیت استفاده کرد، تصریح کرد: محدودیت های ایجاد شده برای کشورمان در واقع فرصت است که باید از این فرصت استفاده کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در این شرایط خاصی که بر کشور حاکم شده باید سعی کنیم نقاط ضعفمان را بشناسیم، هماهنگی های مشترک در این زمینه لازم است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: قریب به ۴ میلیون دانشجو داریم که باید به سمت رفع دقیق نیازمندی های کشور سوق داده شوند.

غلامی گفت: مراکز علمی در مراکز استان ها و بیشتر شهرهای کشور و بیش از ۱۳ هزار کارگاه و آزمایشگاه آمادگی دارند در تمامی حوزه های تحقیقاتی به تولید و صنعت کمک کنند.

استقرار ۶ هزار واحد فناور در مراکز و پارک های علم و فناوری

وی ادامه داد: ۶ هزار واحد فناور مستقر در پارک های علم و فناوری مستقر هستند که اکثر آنها بر اساس شناخت و رفع نیازهای تولید و صنعت شکل گرفته اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: بیش از ۵ هزار قرارداد بین مراکز علمی و صنایع کشور با ۹۵۲ میلیارد تومان در حال اجرا داریم.

غلامی ادامه داد: با انتقال فناوری های نوین به حوزه صنعت اشتغال های جدید می توانیم به وجود آوریم.

وی افزود: تولید تجهیرات پزشکی، ربات های صنعتی، پلتفرم خودرو و… در راستای همکاری های صنعت و فناوری و تحقیقات در دستور کار هستند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: در دو سال گذشته تلاش دانشگاهها بر آشنایی دانشجوها با نیازهای جامعه و توانمندسازی آنها بوده است، طرح افزایش مهارت دانشجویان منطبق با نیازهای جامعه را در حال اجرا داریم.

غلامی گفت: فرصت های مطالعاتی جدید برای دانشجویان دکتری در راستای همکاری های وزارت علوم و وزارت صمت در دست اجرا است و تشویق اعضای هیات علمی در این راستا انجام می شود.

پایش قراردادهای ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها

وی تصریح کرد: پایش قراردادهای ارتباط صنعت با دانشگاه ها برای حصول ضعف ها و انجام حمایت ها را در دست اقدام داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مشارکت جدی مراکز علمی و فناوری در رفع نیازهای کشور در حوزه رونق تولید و ساخت تولید را در برنامه کاری خود داریم و امکان فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی را در این راستا پیگیری خواهیم کرد.

غلامی در پایان اضافه کرد: ظرفیت پایانه های دانشجویی ظرفیت خوبی برای ورود به صنعت و تجارت و تولید است، آمادگی استقرار مراکز توسعه صنایع و r&dها را در مراکز علمی و فناوری داریم که در جهت بهبود کسب و کار ضرورت دارد.