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۲۸ تیر ۱۳۹۸، ۱۵:۰۷

وزیر علوم اعلام کرد؛

آمادگی تمام مراکز علمی برای انجام امور تحقیقاتی بخش تولید

آمادگی تمام مراکز علمی برای انجام امور تحقیقاتی بخش تولید

وزیر علوم با بیان اینکه مراکز علمی کشور و بیش از ۱۳ هزار کارگاه و آزمایشگاه آمادگی دارند در تمام حوزه های تحقیقاتی به تولید کمک کنند، از بازنگری در قراردادهای ارتباط صنعت با دانشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منصور غلامی، در نخستین نمایشگاه فرصت‌های ساخت داخل و رونق تولید اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای تعمیق و گسترش همکاری های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت صمت به عنوان متولی بخش های بزرگی از اقتصاد کشور است.

وی تاکید کرد: تمام توان خود را برای پویایی صنایع بزرگ به عنوان لوکوموتیوهای اقتصاد کشور به کار خواهیم بست و با این کار، صنایع پایین دست نیز به مراتب پویا تر خواهند شد.

این عضو کابینه دولت ادامه داد: باید همه حوزه های تولید را در تامین نیازهای داخل و حضور در بازارهای جهانی سر و سامان دهیم و در این راستا بخش علوم و تحقیقات و فناوری با افتخار در خدمت صنعت، تولید و شکوفایی اقتصاد کشور است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه سرمایه بزرگی به نام معدن در کشور داریم که باید از این ظرفیت استفاده کرد، تصریح کرد: محدودیت های ایجاد شده برای کشورمان در واقع فرصت است که باید از این فرصت استفاده کرد.

وی در ادامه بیان کرد: در این شرایط خاصی که بر کشور حاکم شده باید سعی کنیم نقاط ضعفمان را بشناسیم، هماهنگی های مشترک در این زمینه لازم است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: قریب به ۴ میلیون دانشجو داریم که باید به سمت رفع دقیق نیازمندی های کشور سوق داده شوند.

غلامی گفت: مراکز علمی در مراکز استان ها و بیشتر شهرهای کشور و بیش از ۱۳ هزار کارگاه و آزمایشگاه آمادگی دارند در تمامی حوزه های تحقیقاتی به تولید و صنعت کمک کنند.

استقرار ۶ هزار واحد فناور در مراکز و پارک های علم و فناوری

وی ادامه داد: ۶ هزار واحد فناور مستقر در پارک های علم و فناوری مستقر هستند که اکثر آنها بر اساس شناخت و رفع نیازهای تولید و صنعت شکل گرفته اند.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: بیش از ۵ هزار قرارداد بین مراکز علمی و صنایع کشور با ۹۵۲ میلیارد تومان در حال اجرا داریم.

غلامی ادامه داد: با انتقال فناوری های نوین به حوزه صنعت اشتغال های جدید می توانیم به وجود آوریم.

وی افزود: تولید تجهیرات پزشکی، ربات های صنعتی، پلتفرم خودرو و… در راستای همکاری های صنعت و فناوری و تحقیقات در دستور کار هستند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم اضافه کرد: در دو سال گذشته تلاش دانشگاهها بر آشنایی دانشجوها با نیازهای جامعه و توانمندسازی آنها بوده است، طرح افزایش مهارت دانشجویان منطبق با نیازهای جامعه را در حال اجرا داریم.

غلامی گفت: فرصت های مطالعاتی جدید برای دانشجویان دکتری در راستای همکاری های وزارت علوم و وزارت صمت در دست اجرا است و تشویق اعضای هیات علمی در این راستا انجام می شود.

پایش قراردادهای ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها

وی تصریح کرد: پایش قراردادهای ارتباط صنعت با دانشگاه ها برای حصول ضعف ها و انجام حمایت ها را در دست اقدام داریم.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: مشارکت جدی مراکز علمی و فناوری در رفع نیازهای کشور در حوزه رونق تولید و ساخت تولید را در برنامه کاری خود داریم و امکان فرصتهای مطالعاتی اعضای هیات علمی را در این راستا پیگیری خواهیم کرد.

غلامی در پایان اضافه کرد: ظرفیت پایانه های دانشجویی ظرفیت خوبی برای ورود به صنعت و تجارت و تولید است، آمادگی استقرار مراکز توسعه صنایع و r&dها را در مراکز علمی و فناوری داریم که در جهت بهبود کسب و کار ضرورت دارد.

کد مطلب 4670522

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