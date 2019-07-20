خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال‌ها است که مشکلات کم‌آبی در بخش‌های مختلف خود را بیشتر نمایان کرده است و شاهد استمرار وضعیت کم‌آبی و همچنین بدتر شدن وضعیت هستیم که هم در بخش شرب و هم در بخش کشاورزی مشکلات و چالش‌هایی را برای مردم فراهم کرده است.

نبود آب در بخش کشاورزی باعث شده است تا تعداد دورهای آبیاری کمتر شود، آب چاه‌ها شور شده و آبدهی چاه‌ها تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است و این مسائل آینده کشاورزی را با خطرات جدی روبرو ساخته است.

در این شرایط یکی از تنهاترین راه‌ها برای عبور از مشکلات بخش آب، و سازگاری با کم‌آبی کاهش سطح کشت روباز و استفاده از گلخانه برای تولید کشاورزی است. راهکاری که علاوه بر افزایش راندمان استفاده از منابع آبی، باعث افزایش کیفیت و کمیت تولید می‌شود.

در سال‌های اخیر اقداماتی برای توسعه کشت گلخانه‌ای در استان بوشهر صورت گرفته و شاهد افزایش شتابان سطح کشت گلخانه‌ای در استان هستیم و باید باز هم شاهد تسهیل در روند توسعه کشت گلخانه‌ای باشیم.

افزایش سطح گلخانه‌ها

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از تلاش ویژه و پیگیری مستمر برای توسعه کشت گلخانه‌ای در استان خبر داد و اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های خوبی برای توسعه کشت گلخانه‌ای است.

محمدتقی منوچهری از اختصاص ۳۲۰ هکتار اراضی استان بوشهر برای کشت گلخانه‌ای خبر داد و اضافه کرد: سال گذشته ۱۰۳ هکتار اراضی گلخانه‌ای شامل ۷۴ هکتار داربستی و ۲۹ هکتار گلخانه به ظرفیت استان بوشهر اضافه شد.

وی با اشاره به تولید سالانه بیش از شش‌هزار و ۳۸۴ تن انواع محصولات در گلخانه‌های استان بیان کرد: بیش از ۱۰ هزار هکتار اراضی ساحلی استان بوشهر برای توسعه کشت گلخانه‌ای شناسایی شده است.

ساخت ۳۰۰ هکتار گلخانه جدید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر ادامه داد: به منظور توسعه گلخانه‌ها در استان برنامه‌ریزی داشته‌ایم و در سال جاری ۳۰۰ هکتار اراضی روباز به گلخانه تبدیل می‌شود.

وی افزود: در شمال استان از ظرفیت سد چمشیر برای توسعه کشت گلخانه‌ای استفاده می‌شود و شش‌هزار هکتار اراضی گلخانه‌ای در شهرستان‌های دیلم و گناوه ایجاد می‌شود.

منوچهری از گسترش طرح کشت گلخانه‌ای در نوار ساحلی استان بوشهر با اجرای طرح آب شیرین‌کن خبر داد و بیان کرد: تولید ۵۵ هزار تن انواع محصولات صیفی‌جات در طرح گلخانه‌ای طراحی شده است.

وی با تاکید بر تبدیل تعرفه هزینه برق مصرفی از صنعتی و کشاورزی گفت: باید از همه ظرفیت‌ها برای افزایش تولید محصولات در قالب کشت گلخانه‌ای استفاده کنیم.

افزایش کمیت و کیفیت تولید در گلخانه

مجری طرح توسعه گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی نیز از افزایش کشت گلخانه‌ای در کشور خبر داد و اظهار داشت: در سال جاری پنج هزار و ۸۰۵ هکتار اراضی گلخانه‌ای در کشور ایجاد می‌شود که سهمیه استان بوشهر ۳۰۰ هکتار است.

ولی‌الله بنی‌عامری با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان بوشهر در کشت گلخانه‌ای بیان کرد: بوشهر از استان‌های با قابلیت بالا در عرصه گلخانه و در این راستا این استان به عنوان قطب تولید گوجه فرنگی مطرح شده است.

تولید محصولات گوجه فرنگی گلخانه‌ای علاوه بر اینکه افزایش تولید چهار تا پنج برابری نسبت به فضای باز دارد، قیمت این محصول نیز نسبت به فضای باز دو تا سه برابری است وی خاطرنشان کرد: تولید محصولات گوجه فرنگی گلخانه‌ای علاوه بر اینکه افزایش تولید چهار تا پنج برابری نسبت به فضای باز دارد، قیمت این محصول نیز نسبت به فضای باز دو تا سه برابری است.

مجری طرح توسعه گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اجرای آب شیرین‌کن در نوار ساحلی استان بوشهر می‌تواند در توسعه گلخانه‌های تولید محصول صیفی و سبزی‌جات نقش آفرینی کند که باید به این مهم توجه ویژه شود.

وی با اشاره به حمایت ویژه از طرح‌های گلخانه‌ای گفت: محیط‌های کنترل شده شامل سایبان، سازه، گلخانه و دیگر طرح‌ها است که همه این پروژه‌ها مورد حمایت ویژه در تولید محصولات کشاورزی قرار دارد.

بنی‌عامری با اشاره به برنامه طرح توسعه گلخانه در استان بوشهر خاطر نشان کرد: برای استان بوشهر در برنامه ۱۰ ساله پنج هزار هکتار طرح گلخانه‌ای تدارک دیده شده که امسال ۳۰۰ هکتار آن اجرا می‌شود.

مجری طرح توسعه گلخانه‌های وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه طرح توسعه گلخانه‌ای تا سال ۱۴۰۴ ادامه دارد گفت: هر سال میزان طرح‌های گلخانه‌ای در استان بوشهر افزایش می‌یابد که امسال ۳۰۰ هکتار و سال ۱۴۰۴ بیش از هزار هکتار اجرا می‌شود.

بنی‌عامری با اشاره به کمبود آب در استان بوشهر افزود: با توجه به کم آبی، خشکسالی، شور شدن زمین‌ها، افزایش سطح تبخیر و گرمای مطلوب و وجود اراضی مناسب باید طرح گلخانه‌ای در استان بوشهر به ۱۰ هزار هکتار افزایش یابد.

وی، با بیان اینکه طرح‌های گلخانه‌ای باید بر اساس اقلیم مناطق ساخته شود افزود: اجرای طرح گلخانه‌ای تحت تابع اقلیم، هزینه‌های اجرا را کاهش می‌دهد که استان بوشهر در این حوزه از ظرفیت بالایی برخوردار است.

بنی‌عامری بیان کرد: استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، فارس، خراسان رضوی، جنوب کرمان، هرمزگان، البرز و تهران از استان‌های مهم برای توسعه گلخانه‌ها در تولید محصولات کشاورزی است.

افزایش راندمان تولید در گلخانه‌ها

استاندار بوشهر نیز توسعه زیرساخت‌های محصولات گلخانه‌ای استان بوشهر را مورد تاکید قرار داد و به خبرنگار مهر گفت: حمایت لازم را از توسعه کشت گلخانه‌ای در استان خواهیم داشت و از همه ظرفیت‌ها برای تسهیل در توسعه تولید گلخانه‌ای استفاده می‌کنیم.

عبدالکریم گراوند از تلاش ویژه برای گره‌گشایی و رفع موانع و ارائه راهکارهای تسریع در اجرای طرح‌های گلخانه‌ای خبر داد و بیان کرد: از همه مدیران استان بوشهر نیز خواسته‌ای که زمینه تسهیل در توسعه کشت گلخانه‌ای فراهم شود.

وی ادامه داد: سال گذشته برای احداث ۱۵۰ هکتار طرح گلخانه‌ای در استان بوشهر برنامه‌ریزی شده بود که ۱۰۳ هکتار اجرا و تکمیل شد و باید تلاش شود که زمینه تسریع اجرای این طرح‌ها فراهم شود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه تولید محصول گلخانه‌ای کاملاً درآمدزا و اشتغال‌زا است تاکید کرد: از مزیت‌های کشت گلخانه‌ای می‌توان به افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب، ایجاد اشتغال پایدار، تولید محصول با کیفیت و افزایش درآمد و صادرات اشاره کرد.

وی از رفع نگرانی بابت تأمین آب در کشت گلخانه‌ای خبر داد و افزود: زمین‌های کشاورزی واگذار شده برای ایجاد شهرک کشاورزی نیز باید تعیین تکلیف شود تا از امکانات فراهم شده استفاده بهینه شود.

در شرایطی که هر سال شاهد کاهش منابع آبی و وخیم‌تر شدن وضعیت آبیاری هستیم، کشت گلخانه‌ای یکی از مهمترین راهکارها برای سازگاری با کم‌آبی است.

تحقق وعده‌های مسئولان و کمک به توسعه کشت گلخانه، تسهیل در صدور مجوزها، پرداخت تسهیلات و کمک به کشاورزان می‌تواند نقش مهمی در تحقق برنامه‌های توسعه کشت گلخانه‌ای داشته باشد.