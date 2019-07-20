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۲۹ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۳۲

پوری حسینی خبر داد

خروج۳۰۰ شرکت از اولویت خصوصی‌سازی در سال جاری

خروج۳۰۰ شرکت از اولویت خصوصی‌سازی در سال جاری

رییس سازمان خصوصی سازی گفت: هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره آخرین وضعیت واگذاری بنگاه‌های دولتی، اظهار داشت: آنچه که سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاه‌های دولتی اعلام کرده ۶۱۰ شرکت بود که هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی و مسائلی که وجود داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.

رئیس سازمان خصوصی سازی، با بیان اینکه هیئت واگذاری بنگاه‌های دولتی به واگذاری سهام بورسی توجه خاصی داشت، افزود: حدود ۱۸ شرکت بورسی در بین این ۳۰۰ شرکت وجود داشت که هیئت واگذاری آنها را در اولویت قرار داد و قیمت‌های پایه را تصویب کرد که در هفته جاری روزهای مزایده برخی از این شرکت‌ها در بورس فرا رسید و بیمه البرز و شرکت پالایش و پخش شیراز به مزایده گذاشته شدند، اما با استقبال روبه رو نشدند.

اواخر مرداد سهام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت در بورس ارائه می‌شود

وی ادامه داد: دو هفته دیگر پالایشگاه‌های دیگر و اواخر مرداد سه بانکی که دولت در آن سهام دارد شامل تجارت، صادرات و ملت در بورس ارائه می‌شوند که مشخص نیست چه میزان از آنها استقبال می‌شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه تنها ۱۸ شرکت از ۳۰۰ شرکت اصلی ما بورسی هستند، تاکید کرد: هیئت واگذاری تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی شرکت‌های غیربورسی فعال نشده و تصمیم نگرفته است که امیدواریم در جلسات بعد در این باره تصمیم‌گیری شود.

هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری ایران خودرو و سایپا را تصویب کرده است

وی افزود: تا زمانی که درباره نحوه واگذاری شرکت‌های غیر بورسی هیئت واگذاری تصمیم‌گیری صریح و شفاف اتخاذ نکرده نمی‌توان زمان دقیقی برای خصوصی سازی آنها تعیین کرد.

پوری حسینی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا تاکنون در اختیار سازمان خصوصی قرار نگرفته است، ادامه داد: مسئولان سازمان گسترش (ایدرو) در سال‌های گذشته سهام این دو شرکت خودروسازی را در ازای تشکیلاتی که دریافت کردند و یا تعهداتی که داشته اند وثیقه کرده‌اند و در دسترس سازمان خصوصی نیست که آنها را عرضه کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی، تصریح کرد: ابتدا باید سهام ایران خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره واگذاری آنها صحبت شود، البته هیئت واگذاری شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده است، اما امکان عرضه آن فعلاً وجود ندارد.

کد مطلب 4670809

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