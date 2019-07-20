به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره آخرین وضعیت واگذاری بنگاههای دولتی، اظهار داشت: آنچه که سازمان خصوصی سازی برای واگذاری بنگاههای دولتی اعلام کرده ۶۱۰ شرکت بود که هیئت واگذاری براساس درخواست دستگاه اجرایی و مسائلی که وجود داشت حدود ۳۰۰ طرح را از اولویت سال جاری خارج کرد و حدود ۳۰۰ شرکت دیگر در اولویت امسال باقی ماند.
رئیس سازمان خصوصی سازی، با بیان اینکه هیئت واگذاری بنگاههای دولتی به واگذاری سهام بورسی توجه خاصی داشت، افزود: حدود ۱۸ شرکت بورسی در بین این ۳۰۰ شرکت وجود داشت که هیئت واگذاری آنها را در اولویت قرار داد و قیمتهای پایه را تصویب کرد که در هفته جاری روزهای مزایده برخی از این شرکتها در بورس فرا رسید و بیمه البرز و شرکت پالایش و پخش شیراز به مزایده گذاشته شدند، اما با استقبال روبه رو نشدند.
اواخر مرداد سهام بانکهای تجارت، صادرات و ملت در بورس ارائه میشود
وی ادامه داد: دو هفته دیگر پالایشگاههای دیگر و اواخر مرداد سه بانکی که دولت در آن سهام دارد شامل تجارت، صادرات و ملت در بورس ارائه میشوند که مشخص نیست چه میزان از آنها استقبال میشود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، با بیان اینکه تنها ۱۸ شرکت از ۳۰۰ شرکت اصلی ما بورسی هستند، تاکید کرد: هیئت واگذاری تاکنون درباره نحوه واگذاری مابقی شرکتهای غیربورسی فعال نشده و تصمیم نگرفته است که امیدواریم در جلسات بعد در این باره تصمیمگیری شود.
هیئت واگذاری قیمت پایه و شرایط واگذاری ایران خودرو و سایپا را تصویب کرده است
وی افزود: تا زمانی که درباره نحوه واگذاری شرکتهای غیر بورسی هیئت واگذاری تصمیمگیری صریح و شفاف اتخاذ نکرده نمیتوان زمان دقیقی برای خصوصی سازی آنها تعیین کرد.
پوری حسینی با بیان اینکه سهام ایران خودرو و سایپا تاکنون در اختیار سازمان خصوصی قرار نگرفته است، ادامه داد: مسئولان سازمان گسترش (ایدرو) در سالهای گذشته سهام این دو شرکت خودروسازی را در ازای تشکیلاتی که دریافت کردند و یا تعهداتی که داشته اند وثیقه کردهاند و در دسترس سازمان خصوصی نیست که آنها را عرضه کنند.
رئیس سازمان خصوصی سازی، تصریح کرد: ابتدا باید سهام ایران خودرو و سایپا از وثیقه خارج و سپس درباره واگذاری آنها صحبت شود، البته هیئت واگذاری شرایط واگذاری و قیمت پایه را تصویب کرده است، اما امکان عرضه آن فعلاً وجود ندارد.
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