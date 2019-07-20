اعلام جزییات دوره هنرهای نمایشی مکتب مهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سپهر سوره هنر، محمدرضا آزاد مبانی آموزش هنرهای نمایشی و اندیشه، سید حسین فدایی حسین آموزش نمایشنامه‌نویسی، سروش طاهری آموزش بازیگری آقایان، وفا طرفه آموزش بازیگری بانوان را در اولین دوره هنرهای نمایشی مکتب هنر راستین (مهر) حوزه هنری برعهده دارند.

مبانی تئاتر، تاریخ تئاتر، بدن، بیان، حرکت، تربیت حس و … نیز از جمله سرفصل دروسی است که در این دوره به هنرجویان آموزش داده می شود.

تمامی کلاس‌ها در این دوره، به صورت ورک‌شاپی و عملی خواهد بود و هنرجویان علاوه بر آشنایی تئوریک با حکمت و هنر اسلامی و مباحث مرتبط با هنرهای نمایشی، به تمرین هم‌زمان چند نمایش اقدام می کنند.

هنرجویانی که بتوانند این دوره را با موفقیت سپری کنند، می‌توانند به دوره تکمیلی و پیشرفته راه پیدا کرده و آثار تمرین شده نیز پس از آماده شدن، با حمایت مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنری به روی صحنه می رود.

مکتب مهر با اهدافی همچون استعدادیابی، جذب نیروی انسانی متعهد و کادرسازی، تسهیل شرایط آموزش هنر برای عمومی و آموزش جامع رشته های مختلف هنری در حوزه هنری راه اندازی شده و کار خود را از تابستان امسال آغاز می کند.

علاقه مندان جهت ثبت نام و آگاهی از جزییات این کلاس ها می توانند به سایت www.maktabemehr.ir مراجعه یا با شماره ۰۲۱۸۸۸۹۶۹۲۸ تماس بگیرند.