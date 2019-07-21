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۳۰ تیر ۱۳۹۸، ۱۱:۲۵

تصمیم خوبی که دیر اجرایی شد؛

حضور موثر «آنالیزورهای داوری» در اردوی تیم ملی کشتی

حضور موثر «آنالیزورهای داوری» در اردوی تیم ملی کشتی

اردونشینان تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران مدتی است عضو جدیدی را در کنار کادر فنی خود می بینند که نقش بسزایی را در کسب نتیجه آنها در میادین بزرگ ایفا می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست در لیست نفرات دعوت شده به اردوهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، نام آنالیزورهای داوری هم ذکر می شود که به رغم نوپایی و تازگی این اقدام، می توان به تاثیر فراوان این افراد مجرب در کسب نتایج مهم انفرادی و حتی تیمی کشتی ایران امیدوارتر بود.

آزاد و فرنگی‌کاران تیم ملی کشتی ایران در طول سالیان متمادی همواره با موضوع داوری و عدم آشنایی با قوانین روز کشتی دنیا مشکل داشتند و حتی برخی اوقات لطمات سنگینی به تیم ملی و جایگاه تیمی کشتی ایران وارد آوردند. چه بسا برخی کشتی گیران بزرگ و نامدار ایران به رغم برتری فنی و فیزیکی و روحی نسبت به رقبای خود در میادین بزرگ جهانی و المپیک، به دلیل عدم آشنایی با قوانین روز کشتی در یک چشم بر هم زدن، نتیجه را واگذار کردند و سرنوشت قهرمانی خود و تیم ملی را تغییر دادند.

خوشبختانه به تازگی اهمیت حضور آنالیزورهای داوری در کنار اردونشینان تیم ملی درک شده و ما شاهد این هستیم که مدتی است عزیز اطاعتی و مهدی آقاولی به عنوان آنالیزورهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی اردوهای آماده سازی حضوری موثر و پر رنگ دارند.

مسئولیت و نقش این داوران که اولی از داوران پیشکسوت و باتجربه و دومی از داوران جوان و آینده دار محسوب می شوند، چیزی کمتر از اعضای کادر فنی تیم های ملی نیست. این دو آنالیزور داوری به خوبی به جزئیات و قوانین روز کشتی دنیا واقف هستند و با حضور مستمر در اردوها، به آموزش و یادآوری ریزه کاری های سرنوشت ساز داوری به ملی پوشان می‌پردازند.

تجربه نشان داده در بسیاری از میادین بزرگ و تاریخی کشتی جهان و المپیک، اشراف مربیان و ملی پوشان به مسایل داوری باعث شده، یک مصاف شکست خورده به پیروزی تبدیل شود و برعکس آن، یک پیروزی قاطع با یک شکست تلخ در ثانیه های پایانی تبدیل گردد. حالا با حضور این دو داور که مسئولیت آنالیز دقیق عملکرد کشتی گیران و مربیان و نحوه اداره کشتی و مبارزه با رقبا را بر عهده دارند، می توان امیدوار بود کشتی گیران ما دیگر آن ملی پوشان غریبه با قوانین و ریزه کاری های داوری نیستند و خودشان می توانند به خوبی با اطلاع از زیر و بم مقررات داوری، از پس رقبای سرسخت و اشتباهات سهوی یا عمدی داوران بر آیند.

هر چند این حرکت از سالها قبل و از اردوی تیم ملی کشتی آزاد قبل از بازیهای المپیک ۲۰۰۴ آتن توسط عزیز اطاعتی بدعت گذاشته شد، اما بعد از آن چندان جدی گرفته نشد تا اینکه این حرکت مفید و سازنده، دوباره در اردوهای کنونی تیم ملی احیا شد.

کد مطلب 4671962

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