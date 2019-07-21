حضور موثر «آنالیزورهای داوری» در اردوی تیم ملی کشتی

به گزارش خبرنگار مهر، مدتهاست در لیست نفرات دعوت شده به اردوهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی، نام آنالیزورهای داوری هم ذکر می شود که به رغم نوپایی و تازگی این اقدام، می توان به تاثیر فراوان این افراد مجرب در کسب نتایج مهم انفرادی و حتی تیمی کشتی ایران امیدوارتر بود.

آزاد و فرنگی‌کاران تیم ملی کشتی ایران در طول سالیان متمادی همواره با موضوع داوری و عدم آشنایی با قوانین روز کشتی دنیا مشکل داشتند و حتی برخی اوقات لطمات سنگینی به تیم ملی و جایگاه تیمی کشتی ایران وارد آوردند. چه بسا برخی کشتی گیران بزرگ و نامدار ایران به رغم برتری فنی و فیزیکی و روحی نسبت به رقبای خود در میادین بزرگ جهانی و المپیک، به دلیل عدم آشنایی با قوانین روز کشتی در یک چشم بر هم زدن، نتیجه را واگذار کردند و سرنوشت قهرمانی خود و تیم ملی را تغییر دادند.

خوشبختانه به تازگی اهمیت حضور آنالیزورهای داوری در کنار اردونشینان تیم ملی درک شده و ما شاهد این هستیم که مدتی است عزیز اطاعتی و مهدی آقاولی به عنوان آنالیزورهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی در تمامی اردوهای آماده سازی حضوری موثر و پر رنگ دارند.

مسئولیت و نقش این داوران که اولی از داوران پیشکسوت و باتجربه و دومی از داوران جوان و آینده دار محسوب می شوند، چیزی کمتر از اعضای کادر فنی تیم های ملی نیست. این دو آنالیزور داوری به خوبی به جزئیات و قوانین روز کشتی دنیا واقف هستند و با حضور مستمر در اردوها، به آموزش و یادآوری ریزه کاری های سرنوشت ساز داوری به ملی پوشان می‌پردازند.

تجربه نشان داده در بسیاری از میادین بزرگ و تاریخی کشتی جهان و المپیک، اشراف مربیان و ملی پوشان به مسایل داوری باعث شده، یک مصاف شکست خورده به پیروزی تبدیل شود و برعکس آن، یک پیروزی قاطع با یک شکست تلخ در ثانیه های پایانی تبدیل گردد. حالا با حضور این دو داور که مسئولیت آنالیز دقیق عملکرد کشتی گیران و مربیان و نحوه اداره کشتی و مبارزه با رقبا را بر عهده دارند، می توان امیدوار بود کشتی گیران ما دیگر آن ملی پوشان غریبه با قوانین و ریزه کاری های داوری نیستند و خودشان می توانند به خوبی با اطلاع از زیر و بم مقررات داوری، از پس رقبای سرسخت و اشتباهات سهوی یا عمدی داوران بر آیند.

هر چند این حرکت از سالها قبل و از اردوی تیم ملی کشتی آزاد قبل از بازیهای المپیک ۲۰۰۴ آتن توسط عزیز اطاعتی بدعت گذاشته شد، اما بعد از آن چندان جدی گرفته نشد تا اینکه این حرکت مفید و سازنده، دوباره در اردوهای کنونی تیم ملی احیا شد.