آمارسازی،حربه آمریکابرای مدیریت بازار نفت/پاس گل عربستان به روسیه

فریدون برکشلی، رئیس دفتر مطالعات انرژی وین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ارزیابی بازار نفت با توجه به التهابات اخیر در خاورمیانه گفت: همانطور که دیده می‌شود، بازار نفت واکنش جدی در قبال وقایع هفته‌های اخیر بازار نشان نداده است. در واقع بازار جهانی، از قبل و از مقطعی که امریکا از برجام خارج شد، به تدریج عامل بحران و ریسک امنیت عرضه نفت را در ملاحظات و محاسبات بازار ملحوظ کرده است.

وی افزود: در واقع بهای نفت خام برنت در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی حدود ۵۴ دلار در بشکه بود و به تدریج در سطح ۶۵ دلار در هر بشکه، متوقف شد. به این ترتیب محاسبات ما حکایت از آن دارد که قیمت نفت بر اساس عوامل ساختاری در طیف ۵۵ دلار در هر بشکه قرار دارد و با اوج گرفتن تنش در خلیج فارس بازه حدود ۱۰ دلاری را متأثر ازعوامل روانی و ریسک بازار را از پیش در خود جای داده است.

به گفته برکشلی علاوه بر عوامل روانی و مخاطرات منبعث از تهدید امنیت عرضه جهانی نفت نسبت به سال‌های گذشته به ویژه دهه ۱۹۸۰ میلادی، آمریکا هم با کارت «عرضه نفت خام شیل» و «تحریم‌های نفتی» بازی متفاوتی را در دست گرفته است. در مورد نفت خام‌های غیر متعارف یا شیل، وزارت انرژی آمریکا تنها مرجع گزارش دهی است. البته این حق کشورهاست که به صلاح خود گزارشات تولید نفت خام خود را منتشر کنند، اما آمریکا رسماً دست همه کشورهای جهان را از اطلاعات مربوط به تولید واقعی شیل قطع کرده است و با اعلام و ارائه گزارشات گاهاً ضد و نقیض، بازار را گمراه می‌کند.

گرای غلط آمریکا برای فاجعه سازی در بازار

رئیس دفترمطالعات انرژی وین با اشاره به اینکه بازار علائم گمراه کننده‌ای دریافت می‌کند که می‌تواند برای اقتصاد جهانی نفت و انرژی فاجعه بار باشد، اظهار داشت: سرمایه گذاری‌های بلند مدت در بخش انرژی و نفت و گاز به افق قیمت‌های بین المللی، حساس است. امریکا، حتی گزارش دهی و اعلام میزان تولید نفت خام‌های غیر متعارف کانادا را هم در اختیار گرفته و منابع کانادایی گزارشات وزارت انرژی امریکا را منعکس می‌کنند. سازمان اوپک و آژانس بین المللی انرژی و اندیشکده های جهان هم همان ارقام و گزارشات را انعکاس می‌دهند.

وی ادامه داد: حربه دوم امریکا در کنترل روند قیمت‌های جهانی، تحریم نفتی تولید کنندگان مهمی مانند ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران است. بازار در محاسبات قیمت، درک می‌کند که حدود ۷.۵ میلیون نفت خام همین دو کشور آماده عرضه به بازار است. این درحالی است که امریکا سال هاست که از اهرم تحریم برای مدیریت بازار جهانی نفت استفاده می‌کند.



حذف ایران و ونزوئلا به نفع ظرفیت مازاد تولیدکنندگان

این مقام مسؤول در پاسخ به اینکه کدام دسته از فعالان بازار نفت از تحولات اخیر بازار نفت به ویژه متأثر از رخدادهای اخیر خاورمیانه منتفع می‌شوند، توضیح داد: هم داستانی روسیه و عربستان در کنترل بازار جهانی نفت، پدیده‌ای مهم است و نشان از تحولات و دگردیسی‌های مهم و استراتژیک دارد. فارغ از اینکه روند کنونی قیمت نفت تا چه میزان برای روسیه مطلوب است، باید در نظر داشت که روسیه در حال باز تعریف موقعیت بلند مدت استراتژیک خود در خاورمیانه است.

برکشلی تصریح کرد: حذف ونزوئلا و ایران فرصت مناسبی برای تولید کنندگان دارای ظرفیت مازاد عرضه نفت فراهم آورده که روسیه هم از جمله آنان است. در حال حاضر، برای روسیه سهم بازار مهمتر از سطح قیمت است. روسیه مصمم است تا موقعیت خود در بازار را تحکیم کند.

این کارشناس بین المللی صنعت نفت با بیان اینکه مقوله قیمت برای مسکو، فاز دیگری است، گفت: عربستان هم تا حدی که توانسته میدان را برای روسیه باز گذاشته و اکنون تولید خود را به کمتر از ۷ میلیون بشکه پایین آورده که طی دو دهه گذشته بی سابقه است. از طرف دیگر، عربستان سازمان حدوداً ۷۰ ساله اوپک را هم تقدیم روسیه کرده است. البته بارها گفته‌ایم که در بازار جهانی نفت و اوپک، قدرت از آن بشکه هاست. قدرت کشورهای نفتی منبعث از شمار بشکه‌هایی است که قادر به عرضه آن هستند.