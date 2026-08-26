به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: هفته دولت یادآور خدمات صادقانه و تلاش‌های بی‌وقفه دولتمردان در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت و آبادانی کشور عزیزمان ایران اسلامی است.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام دولت، شهیدان رجایی و باهنر، فرا رسیدن هفته دولت را به تمامی مسئولان، مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و خدمتگزاران مردم در شهرستان قرچک تبریک گفت.

فرمانده انتظامی قرچک با قدردانی از تلاش‌های مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در راستای رفع مشکلات مردم و توسعه شهرستان افزود: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع دغدغه‌های آنان، از مهم‌ترین وظایف مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.

قاسم‌پور با تأکید بر اهمیت تعامل و همکاری میان مجموعه‌های مختلف شهرستان تصریح کرد: بی‌تردید تعامل، همدلی و همکاری میان مجموعه‌های اجرایی، انتظامی و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، زمینه‌ساز ارتقای امنیت، آرامش و رضایتمندی عمومی خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچه هماهنگی و همکاری میان دستگاه‌های مختلف افزایش یابد، روند خدمت‌رسانی به مردم نیز با سرعت و کیفیت بیشتری انجام خواهد شد و می‌توان گام‌های مؤثرتری برای توسعه و پیشرفت شهرستان برداشت.

فرمانده انتظامی قرچک در پایان ابراز امیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال و در سایه منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، با روحیه جهادی و عزم و اراده مضاعف، در مسیر خدمت صادقانه به مردم شریف و تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام‌های مؤثرتری برداشته شود.