حجاج خراسان رضوی با تاخیر در دو پرواز راهی سرزمین وحی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سایت اطلاع رسانی استانداری خراسان رضوی، محمد صادق براتی روز دوشنبه هفته جاری در حاشیه بازدید از روند عملیات اعزام حجاج بیت الله الحرام در فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد با مثبت ارزیابی کردن روند اعزام و خدمت رسانی به حجاج اظهار کرد: در مرحله نخست ۲۳ پرواز از تاریخ ۲۲ تیر تا دوم مرداد ماه برای انتقال زائران در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تا امروز ۱۷ پرواز با موفقیت انجام شده و طی دو روز آینده نیز پنج پرواز دیگر صورت می‌گیرد؛ افزود: تمامی عملیات انتقال با ناوگان هوایی داخلی انجام می‌شود و در این مدت تنها دو پرواز به علت تأخیر در ورود با دو ساعت معطلی انجام شده است.

معاون هماهنگی و مدیریت امور زائران استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در نوبت دوم اعزام، ۲۱ پرواز از ۶ تا ۱۴ مرداد انجام خواهد شد.

براتی به سهمیه حجاج استان اشاره و بیان کرد: در مرحله نخست ۱۰ هزار و ۹۳۳ نفر بوده که در مرحله بعد ۵۰۰ نفر به این آمار افزوده شد.

