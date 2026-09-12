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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۸:۲۹

کشف بیش از ۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق در چگنی

کشف بیش از ۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق در چگنی

چگنی - فرمانده انتظامی چگنی از کشف ۷۰ هزار نخ سیگار قاچاق و دستگیری دو نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند عصر امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا، مأموران انتظامی شهرستان چگنی در حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه «خرم‌زال»، به یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۷۰ هزار نخ سیگار خارجی قاچاق فاقد مجوز قانونی کشف کردند.

فرمانده انتظامی چگنی با اشاره به اینکه در این عملیات دو نفر دستگیر و خودروی حامل کالای قاچاق نیز توقیف شد، تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سرهنگ گراوند با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با پدیده شوم قاچاق، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود در این زمینه را از طریق تلفن ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی گزارش دهند.

کد مطلب 6945093

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