روستاها کانون های اصلی تولید در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن مرادنیا صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح همزمان چهار هزار و ۵۰۰ پروژه عام المنفعه و زودبازده در کشور که به حضور رئیس سازمان بسیج سازندگی و بسیج مستضعفین کشور و معاون عمرانی وزیر کشور در روستای پایگلان سروآباد برگزار شد، اظهار داشت: رسیدگی به وضعیت همه روستاها وظیفه ما است اما محدودیت‌های زمانی باعث شده نتوانیم به خوبی در این حوزه ورود کنیم.

وی افزود: در بحث محرومیت زدایی در کردستان خوشبختانه همبستگی مناسبی بین دولت و سپاه ایجاد شده و امیدواریم با ادامه این روند بتوان بخشی از مشکلات مناطق محروم را رفع کرد.

استاندار کردستان ادامه داد: در طول سال گذشته کارهای بسیاری با سپاه صورت گرفته مانند بحث درختکاری که در سال گذشته ۱۰ هزار و ۸۰۰ درخت با همکاری بسیج صورت گرفت.

مرادنیا یادآور شد: امیدواریم این همکاری‌های با توجه به اینکه هدف همه ما خدمت به مردم است ادامه داشته باشد چرا که مشکلات زیاد است و عقب افتادگی‌هایی که در این استان قرار دارد از ابتدای انقلاب ادامه داشته و سعی داریم بخشی از ان را جبران کنیم.

وی در خصوص مشکلات روستای پایگلان نیز بیان کرد: طرح هادی و بهسازی روستای پایگلان در دستور کار قرار می‌گیرد و اعتبارات آن را متعهد می‌شویم و در بحث یادمان شهدای این روستا نیز اعتبار ساماندهی ان فراهم می‌شود.

استاندار کردستان گفت: مردم نباید فکر کنند که با ترک روستا در شهرها صاحب شغل می‌شوند چرا که بهترین زمینه اشتغال در حال حاضر در روستاها است و با توجه به آزادسازی برداشت آب از حوزه آبی سیروان برای رونق بخش کشاورزی طرح‌های خاصی تعریف شده که توسعه کردستان را به دنبال خواهد داشت.

گفتنی است ۴۰ هزار پروژه محرومیت زدایی و زودبازده سال گذشته در کشور تعریف شد که سهم استان کردستان هزار و ۲۰۰ پروژه بوده و امروز به طور همزمان چهار هزار و ۵۰۰ پروژه در کشور افتتاح می‌شود که ۱۳۶ پروژه آن با هزینه کرد هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در کردستان به بهره برداری می‌رسد.