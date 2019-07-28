«قدیس» بدون هیچ تغییر محسوسی پخش شد/ جای فحاشی شما هم فیلم بسازید

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شبکه سه سیما، محسن یزدی قائم مقام این شبکه درباره حواشی اخیر پخش مستند «قدیس» پیرامون زندگی احمد شاملو گفت: ابتدا باید عرض کنم که شبکه سه ظرفیت مستند را خیلی بالاتر از این چیزی که الان هست می‌داند و ما معتقدیم مستندهای جذاب می‌تواند به بخش مهمی از انتخاب مخاطبان تبدیل شود و قصدمان این است که این را با وجود مستندسازان خوبی که در کشور داریم به اثبات برسانیم.

وی درباره مستند «قدیس» با موضوع زندگی احمد شاملو که چهارشنبه گذشته از شبکه سه پخش شد گفت: ما در سالگرد فوت احمد شاملو مستند «قدیس» را پخش کردیم که بسیار مورد توجه قرار گرفت. البته مواردی توسط کارگردان اثر مطرح شد که خود ایشان در پست‌های بعدی نسبت به این موارد توضیحاتی دادند. طبعا نسخه اصلی مستند «قدیس» در فضای مجازی وجود دارد و می‌شود آن را با نسخه پخش شده از تلویزیون مقایسه کرد. مخاطب با این مقایسه متوجه خواهد شد که هیچ تغییر محسوسی در محتوا ایجاد نشده است. بعلاوه اینکه چندین رسانه طرفدار شاملو نیز به این نکته اذعان کرده‌اند.

یزدی گفت: روش متمدنانه روشنفکران در فضای مجازی برای آنچه دوست ندارند، فحش‌های رکیک و پرحجم است و طوری سازندگان چنین کارهایی را بمباران می‌کنند تا طرف را مجبور به واکنش کند. این اتفاق در مستند «قدیس» هم مانند همه محصولات این چنینی افتاد. اگرچه کارگردان مستند روز گذشته توضیحاتی داد که مخالفان سیاسی فیلم را ناامید کرد.

‌وی افزود: فضای روشنفکری در ایران برای همه آشناست و اغلب این افراد دیکتاتورهای فحاشی هستند که کوچک‌ترین نقد را در مورد خود و مسایل مورد علاقه‌شان بر نمی‌تابند.

یزدی با بیان اینکه ما به منتقدان این اثر احترام می‌گذاریم و هر نقد و اظهارنظر مخالفی مورد احترام است اما برخی به تخریب و فحاشی روی آوردند گفت: شبکه سه، یک مستند درباره احمد شاملو پخش کرد و او را با دوستانش که اغلب از بزرگان روشنفکری در ایران هستند نقد کرد اما جواب این نقد، سراسر فحاشی و بی‌ادبی بود و حتی یک نفر از این جماعت متمدن هم برای رد گم کردن به نقد مستند نپرداخت.

وی با بیان اینکه روشنفکران باید متوجه باشند که شرایط عوض شده و ما امروز شاهد محصولات خوب و متنوع در جبهه انقلاب هستیم گفت: روزگاری آن‌ها فیلم می‌ساختند و ما به محتواهای آن‌ها اعتراض می‌کردیم. آن‌ها در جواب اعتراض ما می‌گفتند شما هم در جواب، فیلم بسازید. حالا ما هم خدمت دوستان عرض می‌کنیم که چرا از پخش یک اثر این چنین آشفته می‌شوید. شما هم بجای فحاشی فیلم بسازید.

قائم مقام شبکه سه در پایان گفت: روند تولید و پخش این محصولات در شبکه ادامه‌دار خواهد بود.