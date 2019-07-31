هادی پاکدل، طراح و تولیدکننده اسباب‌بازی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره شخصیت جدید بازی سرگرمی «ماها» گفت: نزدیک به دو سال است که بر روی شخصیتی با عنوان «ماها» کار می‌کنم که با تمام چالش‌ها و ناملایماتی که پیش‌رو داریم توانستیم خلق کنم. البته شخصیت «ماها» کاراکتری خاص و متحصر به‌فردی دارد. به اعتقاد من شخصیت «ماها» می‌تواند جای «باربی» را در کشور بگیرد زیرا «ماها» برآیند فرهنگ و باورهای ایرانی ما است و قصد دارد خصوصیات بارز انسانی را ترویج دهد.

این طراح و تولیدکننده اسباب‌بازی و بازی‌های سرگرمی اظهار کرد: البته بدون هرگونه تعصب و جانبداری باید به این موضوع اشاره کنم که شخصیت‌ها و کاراکترهای زیادی در جهان اسباب‌بازی، انیمیشن، گیم‌پلیر وجود دارد که جذاب و هیجان‌آور هستند و مخاطب به سمت آن‌ها سوق پیدا کرده است، به هر حال یکسری محصولات در بازار جهانی وجود دارند که خوب و نشاط‌آور هستند اما با تمام این موارد تصمیم گرفتم شخصیتی را خلق کنم که برگرفته از فرهنگ، باور و خصوصیات انسانی ایرانی باشد.

او با اشاره به این موضوع که با خلق شخصیتی متفاوت و بدون کپی می‌توانیم کاراکتری با نقش‌آفرینی بالا در اختیار مخاطبان قرار دهیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه به تولیدات ایرانی اِرق دارم تصمیم گرفتم زنجیره‌ای میان محصولات وارداتی و داخلی ایجاد کنم. بالاخره نمی‌توان تمام جنبه‌های منفی کاراکتر خارجی‌ها را مدنظر قرار داد و آن‌ها را کنار گذاشت بلکه باید جنبه‌های مثبت هم درنظر گرفت و از آن در راستای اهداف‌مان استفاده کرد. از همین‌رو از برخی خصلت‌های مفید شخصیت‌ها استفاده کردم و شخصیت «ماها» به وجود آمد تا به نقش‌آفرینی بپردازد.

پاکدل درباره «ماها استوری» و شخصیت‌های حول محور این کاراکتر توضیح داد: بازی «ماها استوری» در خصوص یکسری آدمک چوبی است که در قالب مشاغل برای مخاطب سرگرمی ایجاد می‌کند. البته در یک بازی نیاز به ابزار داریم تا بتوانیم آن شخصیت را برای مخاطبان تعریف کنیم. سری اول با عنوان «هم‌کوش» به معنای تعامل و همکاری و با هم بودن است که بازی‌کنندگان می‌توانند با همکاری و تعامل بازی را انجام دهند تا یک سازه در کنار هم ساخته ‌شود. در سری دوم «فرزی» هم به معنای سریع بودن است.

او درباره هدف‌اش از خلق این شخصیت گفت: با خلق این کاراکتر قصد داشتم نیاز فرهنگی جامعه را تامین کنیم. همچنین در بروشور این سرگرمی آمده این کاراکتر به عنوان «قهرمان» به مخاطبان معرفی می‌شود. به این منظور که «ماها» کاراکتر نجات‌دهنده باشد و قرار است ۳ با ترجمه به ۳ زبان این سرگرمی صادرات شود و رده سنی خاصی هم ندارد.