به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی اِن اِن، دومین مناظره انتخاباتی میان نامزدهای دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا سه شنبه شب به وقت محلی در شهر دیترویت ایالت میشیگان با حضور دو نامزد پیشرو حزب دموکرات، سناتور «برنی سندرز» از ایالت ورمونت و سناتور «الیزابت وارن» از ایالت ماساچوست به همراه شماری دیگر از رقبای میانه روی آنان از جمله «پیت بوتجیج» شهردار ساوث بند از ایالت ایندیانا برگزار شد.

گفتنی است که برنی سندرز و الیزابت وارن دو نامزد اصلی در مناظره سه شنبه شب بودند؛ دو نامزدی که وعده مهم انتخاباتی آنان ارائه یک برنامه فراگیر خدمات درمانی از سوی دولت فدرال (موسوم به مراقبت پزشکی برای همگان) و اتخاذ تدابیر انضباطی شدید علیه منافع تجاری قدرتمندان، از وال استریت گرفته تا غولهای داروسازی، است.

اما این دو نامزد در حوزه بخشودگی بدهی دانشجویان دو دیدگاه متفاوت دارند: سندرز خواهان بخشودگی کل بدهی دانشجویان است در حالی که وارن بخشودگی بخش اعظمی از این بدهی (و نه کل آن) را ترجیح می دهد. در عرصه سیاست نیز سندرز بر رویکرد اقدام عملی تأکید می کند؛ در حالی که وارن بر طرحهای پیشنهادی و مشروح خود در حوزه سیاستگذاری تکیه دارد.

در نخستین مرحله از این مناظره انتخاباتی، ده تن از نامزدهای حزب دموکرات به مناظره با یکدیگر پرداختند: سناتور برنی سندرز از ایالت ورمونت، سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست، سناتور امی کلوبوچار از ایالت منیه سوتا، استیو بولاک فرماندار ایالت مونتانا، پیت بوتجیج شهردار کنونی ساوث بند از ایالت ایندیانا، ماریان ویلیامسون نویسنده و فعال اجتماعی، جان هِکنلوپر فرماندار پیشین ایالت کلورادو، بِتو اُرورک نماینده پیشین ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان آمریکا، جان دیلینی عضو پیشین مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت مریلند و تیم رایان نماینده کنونی ایالت اوهایو در مجلس نمایندگان آمریکا.

سناتور وارن در سخنرانی آغازین خود به صراحت گفت که تمام نامزدهای انتخاباتی گزینه بهتری در مقایسه با ترامپ خواهد بود و اگرچه مشکلات با ترامپ آغاز نشده است، وی بخشی از حلقه فاسد و حاکم در واشنگتن است. سناتور وارن با تأکید بر لزوم ایجاد تغییرات ساختاری بزرگ از پایه گذاری اقتصاد و حکومتی سخن گفت که برای همگان مفید باشد.

سناتور برنی سندرز نیز در سخنان آغازین خود با اشاره به پدیده بی خانمانی و وضعیت بد معیشتی بیش از نیمی از مردم آمریکا، هدف خود از شرکت در انتخابات را مبارزه با سیاستهای نژادپرستانه و مبتنی بر بیگانه هراسی و تبعیض جنسیتی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور کنونی آمریکا دانست و از ضرورت تحول در دولت و اقتصاد آمریکا سخن گفت.

در این مناظره انتخاباتی، شرکت کنندگان به پرسشهایی در خصوص موضوع پوشش بیمه خدمات درمانی، مهاجرت، خشونت مسلحانه در آمریکا، تغییرات اقلیمی، نژادپرستی و اعتقاد به برتری نژاد سفید، اقتصاد، مالیات، بخشودگی بدهی دانشجویی و بحث سیاست خارجی پاسخ دادند.

در خصوص برنامه فراگیر خدمات درمانی، سناتور وارن اظهار داشت که افراد ثروتمند و شرکتهای بزرگ باید سهم بیشتری برای تأمین بودجه این برنامه بپردازند و در مقابل، طبقه متوسط سهم کمتری خواهند پرداخت. وی در ادامه گفت که راه یافتن به کاخ سفید نیازمند ارائه راه حلهایی بزرگ است و اینکه عدم موافقت سایر دموکراتها با این برنامه نشاندهنده عدم تمایل آنها برای مبارزه و دستیابی به یک برنامه فراگیر خدمات درمانی به نفع همگان است. سناتور برنی سندرز نیز بر لزوم خارج ساختن شرکتهای دارویی و بیمه از حوزه خدمات درمانی سخن گفت.

در باب موضوع مهاجرت، سناتور وارن در پاسخ به این پرسش که آیا قانونی ساختن عبور از مرزها باعث تشویق مهاجران به مهاجرت غیرقانونی می شود یا خیر، تصریح کرد که هدف اصلی وی حذف ابزارهایی است که ترامپ از طریق آن توانسته است کودکان مهاجر را از خانواده و والدین اشان جدا سازد. وارن در ادامه گفت: «باید به حفظ امنیت در مرزهای آمریکا ادامه دهیم و در عین حال هر روز مطابق با ارزشهای خود زندگی کنیم». سناتور سندرز نیز با نژادپرستانه خواندن سیاستهای مهاجرتی ترامپ گفت که این اقدامات در واقع «نشانه بیگانه هراسی و تلاش برای شیطان جلوه دادن گروهی از مردم» است و اینکه «در حال حاضر مرزهای آمریکا تحت تدابیر امنیتی قوی قرار دارند».

سناتور سندرز همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا باید به مهاجران غیرقانونی از حق برخورداری از بیمه درمانی برخوردارند، گفت که بهره مندی از خدمات درمانی یک حق بشری است که همگان باید از آن بهره مند باشند. سناتور وارن نیز بر ضرورت یافتن راهی برای اعطای شهروندی به مهاجران غیرقانونی و در نتیجه بهره مندی آنان از بیمه خدمات درمانی تأکید کرد.

سناتور امی کلوبوچار نیز در خصوص بحث مالکیت سلاح و مقابله با خشونت مسلحانه در آمریکا اظهار داشت که بحث در مورد خشونت مسلحانه بحث در مورد سیستم نیست بلکه بحث در خصوص «انجمن ملی سلاح» (NRA) است؛ زیرا سیستم شکست خورده و بنابراین اجازه داده پول و قدرت وارد بازی شود و خواسته ها را محقق سازد. سناتور سندرز نیز با اشاره به اینکه هیچگونه راه حل جادویی برای رفع این مشکل وجود ندارد، بر ضرورت خلع ید از انجمن ملی سلاح و انجام بررسی جامع سوابق خریداران اسلحه تأکید کرد.

سناتور وارن در مورد اینکه آیا وی در مقایسه با سناتور سندرز گزینه بهتری برای تصدی پست ریاست جمهوری آمریکا است یا خیر، گفت که به نظر وی بزرگترین مشکل آمریکا وجود فساد در واشنگتن (کاخ سفید و کنگره) و قدرت و نفوذ شرکتهای بزرگی است که اختیار تمام امور را در دست دارند. سندرز نیز در پاسخ به اینکه به چه دلیل وی می تواند گزینه مناسبی برای تصدی ریاست جمهوری آمریکا باشد، اظهار داشت که قصد دارد میلیونها جوان را وارد فرآیند سیاسی کرده و بدهی آنان به دانشگاهها را مورد بخشودگی قرار دهد.

سناتور سندرز در مورد بحث تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد که «جایگزین کردن سوختهای فسیلی با انرژی پاک و تجدیدپذیر تنها راه حل ممکن است و برای حفظ سلامتی فرزندانمان باید اقدامی بس عاجل و قاطعانه صورت دهیم».

سناتور وارن نیز در مورد افزایش خطر گروههای طرفدار برتری سفیدپوستان گفت: «این یک تروریسم داخلی و یک تهدید علیه امنیت ملی آمریکا است. ما باید نظام آموزشی بهتری را پایه گذاری کنیم و با اختصاص بودجه بیشتر به کالج ها و دانشکده های سیاهپوستان، شکاف آموزشی موجود میان سفیدپوستان و سیاه پوستان را کاهش دهیم».

در حوزه اقتصاد نیز سناتور وارن با اشاره به تهیه یک برنامه جامع اقتصادی، از مذاکرات انجام گرفته با اتحادیه ها، کشاورزان و صاحبان کسب و کارهای کوچک سخن گفت. وی اذعان کرد که در حال حاضر کارگران آمریکا به کار احتیاج دارند، و اینکه سود تنها نصیب شرکتهای بزرگ چندملیتی می شود و نه مردم عادی.

سناتور سندرز نیز با تأکید بر اینکه چین از اقتصاد آمریکا سوء استفاده کرده است، گفت که آمریکا باید پایه های تولیدی خود را دوباره برپا سازد.

سناتور سندرز همچنین در مورد بخشودگی بدهی دانشجویان گفت که این بخشودگی باید بطور کامل انجام گیرد زیرا نکته اصلی، اختلاف درآمد گسترده در جامعه آمریکا است و ثروتمندان باید سهم عادلانه تری از مالیات را بپردازند.

در حوزه سیاست خارجی، برنی سندرز در مورد این ایده ترامپ که «آمریکا نباید پلیس جهان باشد» گفت: «ترامپ فردی است که بی اختیار دروغ می گوید. من به عنوان رئیس جمهور آمریکا به سازمان ملل می روم و بجای انتقاد از این سازمان، سعی می کنم که اختلافات با کشورهای جهان را بطور صلح آمیز حل و فصل کنم».

تیم رایان در خصوص ملاقات با رهبران کشورهایی همچون کره شمالی گفت که «دیدار و گفتگو با یک دیکتاتور کاری اشتباه است». پیت بوتجیج نیز از لزوم خروج نیروهای آمریکا از افعانستان سخن گفت.

سناتور وارن نیز در پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا باید از تسلیحات هسته ای خود به عنوان یک نیروی پیشگیرانه استفاده کند، گفت که «استفاده از تسلیحات هسته ای، جهان را نا امن تر می سازد، همانطور که خروج آمریکا از پیمان منع گسترش جنگ افزارهای هسته ای و توافق هسته ای با ایران، جهان را به سمت هسته ای شدن هدایت می کند».

در بخش پایانی این مناظره، نامزدهای دموکرات در مورد ایده اصلی خود برای فعالیت در دوران ریاست جمهوری صحبت کردند. ماریان ویلیامسون حل فساد موجود در نظام حاکم را مسئله پیش روی خود دانست و متذکر شد که آمریکا نیازمند یک صدای جدید است. جان دیلینی نیز از روی کار آمدن رهبری توانا که سکان هدایت امور هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی را در دست گیرد، سخن گفت. تیم رایان با رد سیاستهای راست و چپ، بر لزوم اتخاذ سیاستی جدید و بهتر در بخش آموزش، بهداشت و درمان و اقتصاد تأکید کرد و اینکه ایجاد اصلاح ساختاری در آمریکا نیازمند یاری و همکاری تمام افراد است.

سناتور کلوبوچار نیز از ضرورت حمایت از مردم و برقراری یک نظام حکومتی یکپارچه صحبت کرد. پیت بوتجیج نیز با اشاره به این نکته که به رغم رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا، استانداردهای زندگی در این کشور رو به کاهش است، گفت که هنوز فرصت برای تغییر وجود دارد.

سناتور وارن نیز در خصوص ایده اصلی خود برای ریاست جمهوری آمریکا گفت: «این انتخابات برای ما یک فرصت است. تاکنون دولتی که در رأس امور خود داشتیم، حامی و طرفدار قدرتمندان و ثروتمندان بود. اما ما باید یک جنبش مردمی در سطح کشور برپا کنیم، نه با حمایت ثروتمندان بلکه با حمایت مردم عادی. ما به یک تغییر ساختاری گسترده نیاز داریم. و باید از ایجاد تغییرات پشت درهای بسته با میلیونرها اجتناب کنیم».

سناتور سندرز نیز به عنوان آخرین نامزدی که از ایده خود سخن گفت، اظهار داشت: «حضور من در این انتخابات نه تنها برای شکست دادن خطرناکترین رئیس جمهور تاریخ آمریکا است، بلکه برای ایجاد تحول در این کشور و ایستادن در کنار طبقه کارگر است. هدف من مبارزه با اربابان وال استریت و حرص و فساد طبقه حاکم، حذف سوختهای فسیلی و مجتمع های صنعتی چندملیتی از عرصه اقتصاد است». وی در پایان خاطرنشان کرد: «ما باید حکومت و اقتصادی برپا کنیم که برای همگان کارکرد داشته باشد، زیرا این کشور متعلق به همه مردم است و نه فقط یک درصد ثروتمندان».