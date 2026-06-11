به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی سی ان ان امروز پنجشنبه در گزارشی ادعا کرد: یک منبع دیپلماتیک آگاه اعلام کرد که مذاکرات میان ایران و آمریکا هنوز در مسیر درستی قرار دارد.
یک منبع دیپلماتیک آگاه به این رسانه خبر داد: مذاکرات برای رسیدن به توافق بین ایالات متحده و ایران پس از مذاکرات دیشب همچنان در مسیر درست خود قرار دارد. این مذاکرات علیرغم تبادل حملات هوایی شبانه بین ایالات متحده و ایران که تهدیدی برای پیچیده شدن تلاشهای دیپلماتیک بود، ادامه دارد.
فرماندهی تروریستهای آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) شب گذشته در بیانیه ای اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، رئیسجمهور این کشور حملات جدید را علیه ایران آغاز کرده است.
تروریستهای آمریکایی به بهانه سرنگونی بالگرد آپاچی در نزدیکی تنگه هرمز، مناطق جنوبی ایران را هدف حملات هوایی قرار دادند که با پاسخ محکم، قاطعانه و فوری نیروهای مسلح ایران روبرو شد و پایگاهها و منافع آمریکا در اردن، بحرین و کویت بمباران شدند.
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