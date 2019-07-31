کلاهبرداری هزارگیگابایتی از کاربران واتس اپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسین ایج، در این متن به افراد وعده داده شده که ۱۰۰۰ گیگابایت فضای رایگان برای ذخیره سازی اطلاعات به مناسبت دهمین سالگرد فعالیت واتس اپ به علاقمندان هدیه داده می شود.

کاربران برای استفاده از این هدیه باید به یک سایت قلابی مراجعه کنند که هیچ ارتباط رسمی با دامنه واتس اپ ندارد و به نظر می رسد با هدف کلاهبرداری و سرقت اطلاعات خصوصی افراد طراحی شده است.

در سایت یادشده از کاربران خواسته شده تا برخی اطلاعات شخصی خود را وارد کنند تا بتوانند هدیه شان را دریافت کنند. همچنین از هر کاربر خواسته می شود تا لینک این سایت کلاهبردار را برای افراد دیگر در فهرست تماس خود ارسال کند.

شرکت ای ست از کاربران واتس اپ خواسته از کلیک کردن بر روی هر لینک ارسالی که در آنها وعده دریافت ۱۰۰۰ گیگابایت فضای ذخیره سازی رایگان داده شده، جدا خودداری کنند.