مریم بوبانی به نمایش «شب بخیر مادر» پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، مریم بوبانی بازیگر با سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون به نمایش «شب بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن و کارگردانی فرید سلیمانی پیوست.

بوبانی در کارنامه هنری خود نقش آفرینی در بیش از ۳۵ اثر سینمایی و ۲۰ سریال تلویزیونی را دارد و آخرین فعالیتش در عرصه تئاتر سال ۱۳۹۷ با نمایش «خنکای ختم خاطره» رقم خورده است.

«شب بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن، کارگردانی فرید سلیمانی و تهیه کنندگی امیر لقمان در حال تمرین است که ۲ بازیگر در آن به ایفای نقش می پردازند.

این اثر هنری قرار است به زودی در یکی از تماشاخانه های خصوصی به صحنه برود.