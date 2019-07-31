  1. هنر
  2. تئاتر
۹ مرداد ۱۳۹۸، ۱۳:۴۷

مریم بوبانی به نمایش «شب بخیر مادر» پیوست

مریم بوبانی به نمایش «شب بخیر مادر» پیوست

مریم بوبانی به نمایش «شب بخیر مادر» به کارگردانی فرید سلیمانی پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایش، مریم بوبانی بازیگر با سابقه تئاتر، سینما و تلویزیون به نمایش «شب بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن و کارگردانی فرید سلیمانی پیوست.

بوبانی در کارنامه هنری خود نقش آفرینی در بیش از ۳۵ اثر سینمایی و ۲۰ سریال تلویزیونی را دارد و آخرین فعالیتش در عرصه تئاتر سال ۱۳۹۷ با نمایش «خنکای ختم خاطره» رقم خورده است.

«شب بخیر مادر» به نویسندگی مارشا نورمن، کارگردانی فرید سلیمانی و تهیه کنندگی امیر لقمان در حال تمرین است که ۲ بازیگر در آن به ایفای نقش می پردازند.

این اثر هنری قرار است به زودی در یکی از تماشاخانه های خصوصی به صحنه برود.

کد مطلب 4681395
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها