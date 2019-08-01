به گزارش خبرنگار مهر، نشر اسم رمانی تازه از مریم بصیری را با عنوان «عروس قریش» روانه بازار کتاب کرد.

در این رمان برای نخستین بار نویسنده به سراغ مادر بزرگوار پیامبر اسلام رفته و روایتی لطیف از زندگی این بانوی بزرگوار را از ولادت تا وفات به رشتهٔ تحریر درآورده است.

بما بر اعلام ناشر مریم بصیری که تاکنون از وی آثار متعدد داستانی و پژوهشی منتشر شده برای نگارش این اثر صحت روایات تاریخی آن را از جلسات متعدد با اساتید تاریخ اسلام داشته و منابع محدودی که دربارهٔ حضرت آمنه و عبدالله بن‌عبدالمطلب وجود دارد را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده است.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم:

خبر باد و باران در مکه پیچید. خبر از سرکوه صفا تا مروه بر بال باد رفت و در دامنه ابوقبیس و قعیقعان همراه باران روان شد و همه دریافتند زیباترین جوان شهر به خواستگاری زیباترین دختر مکه رفته است

همه شنیدند. زن و مرد؛ اما هنوز بودند دخترانی که به شنیده‌هایشان باور نداشتند و باری دیگر در دل‌هایشان عبدالله را صدا می‌زند

عبدالله.

جوان نایستاد. دیگر هیچ ابلیسی نمی‌توانست پایش را سست کند. دیگر هیچ سخنی دلش را به درد نمی‌آورد. دیگر خیالش راحت شده بود که کسی کاری به او ندارد. اما انگار هنوز کسی کارش داشت که دوباره صدایش زد. عبدالله زیر لب غرید و به طرف صدا سرچرخاند.

شکوه نکن. فاطمه‌ام. هم نام مادرت. دختر مَرِ مال‌دار. پدرم تو را از مال دنیا بی‌نیاز می‌کند اگر با من مجامعت کنی.

از آتش جهنم نمی‌ترسی؟ مگر به تو نیاموخته‌است بی‌حیایی زادروز زشتی برای دختر است؟

وقتی تو را می‌بینم تمام زشتی‌ها را به باد نسیان می‌سپارم وفقط زیبایی تو و نور پیشانی‌ات در نظرم می‌آید. اگر اندک ملاحت تو را یکی از جوانان لوده این شهر داشت اکنون در خانه شویم بود.

دور شو! من به هیچ کدام از شما تمایلی ندارم

عروس قریش دهمین رمان ایرانی نشر اسم در ۳۲۰ صفحه و با قیمت ۳۸۰۰۰ تومان منتشر شده است.