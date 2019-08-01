سوادآموزی بزرگسالان گامی مؤثر برای خروج از حلقه فقر است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی در جمع معاونان ادارات کل آموزش و پرورش نهضت سوادآموزی اظهار کرد: امروز عملکرد نهضت سوادآموزی را باهم مرور کنیم که چرا به نهضت پایبندیم و چرا بعضی معتقدند فلسفه وجودی نهضت از بین رفته است.
وی در ادامه افزود: نهضت سوادآموزی به دستور امام خمینی (ره) در سال ۵٨ تأسیس شد لذا باید بعد از انجام وظایف سوادآموزی به سمت تغییر رویکرد در آموزشها برود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: توسعه مفهومی پربسامد و گسترده در ادبیات نوشتاری و گفتاری است. زمانی میگفتند توسعه منابع محور است، زمانی آن را اقتصادمحور میدانستند و بعد توسعه را تکنولوژی بنیان مطرح کردند اما امروز تجربه جهانی توسعه را انسان محور میداند، زیرا انسان هم عامل توسعه و هم هدف توسعه است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش اذعان کرد: از سال ١٩۵٠ این سؤال مطرح شد که چرا در برخی کشورها توسعه تحقق و در برخی کشورها هنوز توسعه تحقق پیدا نکرده است و برخی در توسعه فزایندگی و برخی کاهندگی دارند.
حسینی در ادامه اضافه کرد: در دهه۵٠ میلادی علت توسعهنیافتگی را کمبود انباشت سرمایه میدانستند و در دهه۶٠ الگوی توسعه تغییر پیدا کرد و گفته شد که کنترل جمعیت علت توسعه است اما بعد از انقلاب سبز گفته شد در کشاورزی سنتی بهرهوری رخ نمیدهد و باید در این حوزه تغییرات و توسعه بهره ورانه انجام شود.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه کمتر از یک دهه بعد و در دهه 70 میلادی سرمایهگذاری حداقلی در کالاهای مصرفی مطرح شد، گفت: تا اواخر دهه ٧٠ چهار الگو برای توسعه وجود داشت و در دهه ٨٠ نهضت بازگشت به خویشتن را مطرح کردند که کشورها از ظرفیت بالقوه خود و از توانمندی انسانها استفاده نمیکنند و الگوی توسعه انسانمحور مطرح شد.
وی خاطرنشان کرد: امروز در جوامع، سازمانها و نهادها میگویند؛ اگر سازمانی بهترین تجهیزات و اعتبارات را داشت تا انسان بارور، فکور و خلاق نداشته باشید و منابع به سرمایه تبدیل نشود، توسعه اتفاق نخواهد افتاد.
حسینی با اشاره به نظریه پیچ هرز توسعهنیافتگی، اظهار کرد: برای فرار از این پیچ باید دنده ایجاد کرد تا حرکت صورت گیرد و آن دنده انسان و منابع انسانی است لذا زمانی که انسان به سرمایه انسانی تبدیل شد، توسعه اتفاق خواهد افتاد.
وی با اشاره به اینکه در قرن بیستم و در اوج پیشرفت آمریکا؛ مقالهای مهم با عنوان «ملت درخطر» منتشر شد که میگفت: تعدادی کشور خزنده و آرام بیشترین سرمایهگذاری در آموزش را میکنند اما در آمریکا به دنبال سرمایهگذاری در منابع و جنگ هستیم و اگر غفلت کنیم از آموزش و توسعه دور میشویم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: منابع انسانی فقط آموزشهای رسمی نیست بلکه آموزش مستمر و مادم العمر بزرگسالان است و نهضت سوادآموزی چنین آموزشی را نشانه گرفته است و در هر مقطعی که به دنبال تولید و تبدیل منابع به سرمایه انسانی باشیم، این موضوع تعطیلبردار نیست.
خانواده باسواد، سرمایه فرهنگی ایجاد میکند
وی بابیان اینکه سوادآموزی بزرگسالان بهرهوری و کارآمدی را دنبال میکند، گفت: خانواده باسواد، سرمایه فرهنگی ایجاد میکند چراکه در فرزندان هم تأثیر میگذارد.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه یکی از دلایل عقبماندگی الگوهای زبانی است، اظهار کرد: الگوی زبانی باید با برنامه درسی تطبیق پیدا کند و وقتی خانوادهای باسواد شد الگوی زبانیاش تغییر میکند و در عملکرد تحصیلی فرزندانش تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به اینکه سند تحول دو روح افزایش کیفیت و افزایش عدالت اجتماعی دارد، اظهار کرد: سوادآموزی بزرگسالان گام مؤثری برای خروج از حلقه فقر و افزایش عدالت اجتماعی، سلامت روانی و اجتماعی است که با سوادآموزی اتفاق میافتد.
باوجود دنیای مجازی نمیدانیم با فرزندانمان بهعنوان شهروندان این فضا، چگونه رفتار کنیم
حسینی بابیان اینکه امروز به سواد سیاسی، امنیتی، زیستمحیطی، فناوری و رسانهای نیازمندیم، گفت: باوجود دنیای مجازی و تردد امواج نمیدانیم با فرزندانمان بهعنوان شهروندان این فضا هستند، چگونه رفتار کنیم.
حسینی در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاش همکاران در نهضت سوادآموزی، اضافه کرد: نرخ باسوادی در شهرها و روستاها افزایش و تفاوت نرخ باسوادی دختران و پسران کاهش پیدا کرده است.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش در ادامه افزود: درسال ۹۷ بیش از ۴۳۱ هزار نفر بیسواد و کمسواد تحت پوشش قرار گرفتند و باید تا سال ۱۴۰۱ باسوادی سالی ۶۰۰ هزار نفر را هدفگذاری کنیم که در فرایند سوادآموزی قرار گیرند.
وی گفت: برای سوادآموزی نگاه به جمعیت هدف مهم است و با آموزش به افراد در مناطق محروم، عشایری، کودکان، نوجوان و جوانان در گروه سنی ١٠ تا ١٩ساله، خانوادهها، سربازان، زندانیان و... به سمت جمعیت هدف برویم و تغییر رویکرد به سمت جمعیت هدف در دسترس تر است.
حسینی با اشاره به برنامه حلقههای کتاب و کتابخوانی در سازمان نهضت سوادآموزی، اظهار کرد: این برنامه علاوه بر سواد و افزایش سرمایه اجتماعی، همبستگی و گفتگو درون خانواده را افزایش میدهد چراکه امروز ما باهم هستیم اما بی همیم و نسل کلیک هستیم بهطوریکه تجمعات انسانی به خطر افتاده است.
وی اذعان کرد: افزایش مراکز یاددهی یادگیری باعث میشود تا مشارکت، مهارت و سواد مسئله محور افزایش یابد.
حسینی تصریح کرد: فردی را به گردونه سواد برمیگردانید و پس از دوره سوادآموزی منابع محتوایی برای این نسل کم داریم و در نتیجه از سوادش بهره نگرفته است و مجدد به حلقه بیسوادی برمیگردد لذا باید محتوای متناسب با گروه سنی در دستور کار داشته باشیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش بابیان اینکه همیشه به دنبال جشن ریشهکنی بیسوادی هستیم، گفت: انسداد مبادی بیسوادی مهم است؛ امروز مدرسه برای سوادآموزی کم نداریم و باید در شناسایی و متقاعدسازی خانوادهها تلاش کنیم و پس از ورود افراد کاری کنیم که ترک تحصیل نکنند.
حسینی افزود: استفاده از فضای مجازی بسیار مهم است و شبکه تعاملی سینا قابلیت پوشش دورترین مناطق کشور را دارد و از آن باید استفاده کنیم. در این مسیر از فناوریهای دیگر همچون موبایل و تبلت استفاده کنیم لذا در این راستا اولین تفاهمنامه را با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منقعدکردیم تا در طول برنامه ششم مدارس هوشمند شوند.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: دانش آموزان، مدارس، مناطق و استانهای لازم التوجه در بودجهریزی با رویکرد عدالت ترجیحی مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت.
مباحث آماری نهضت سوادآموزی باید مورد راستی آزمایی جدی قرار گیرد
حسینی بابیان اینکه امروز مباحث آماری نهضت سوادآموزی باید مورد راستی آزمایی جدی قرار گیرد، گفت: باید امکانات و تجهیزات وضع موجود را بشناسیم، وضع مطلوب را ترسیم و در گام بعدی ابزار رسیدن به وضع مطلوب را پیشبینی کنیم.
وی تصریح کرد: نهضت سوادآموزی را از ساختار دولتی به سمت ساختار مردمی و غیردولتی حرکت دهیم.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه دولتها به دولت خدمتگزار تبدیلشدهاند، گفت: ساختار دولت که بزرگ شد، کمکم به این نتیجه رسید که بزرگ شدن خدمترسانی را کم کرده است لذا کوچکسازی رخ داد چراکه خرد جمعی بشری میگوید مردم را با مشارکت دادن میتوان بزرگ کرد و هرچه تشکیلات برای آنها بسازیم بزرگتر میشوند.
وی در ادامه اضافه کرد: در نهضت سوادآموزی همین کاررا با استفاده از ظرفیتهای درون و بیرون سازمانی بهویژه ظرفیتهای مدرسه انجام بدهیم.
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