خدمات مسئولان باید برای کسب رضای خداوند باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار جمعی از مسئولان شهر کرج ضمن اشاره به سفارشات بسیاری که در دین اسلام در زمینه خدمت به جامعه اسلامی شده است، افزود: اگر افرادی که در جامعه خدمت رسانی می‌کنند در مقابل خدمات خود منت بگذارند و توقعات متقابلی داشته باشند این اقدام آنها ارزش کارشان را پایین می‌آورد.

وی بیان کرد:‌ دین اسلام بسیار بر این نکته تأکید دارد که در برابر عمل صالحی که انجام می‌شود نباید منت گذاشته شود.

استاد سطوح عالی حوزه علمیه ادامه داد: خداوند در قرآن کریم منت گذاشتن در برابر انجام امور را نکوهش کرده است و می‌فرمایند که اگر انسان صدقه‌ای می‌دهد نباید منت بگذارد.

وی بیان کرد: اگر کسی از انسان درخواست کمک کرد نباید گذشته اشتباهش را یادآوری کرد و منتی برای او گذاشت تا ارزش و پاداش عملش پایین نیاید.

آیت الله علوی گرگانی با بیان اینکه مسئولان باید خدماتی که به مردم ارائه می‌دهند برای رضای خدا باشد، افزود: برای اینکه کارهایمان دارای اجر بالا باشند باید اقدامات خود را برای رضای خدا انجام دهیم زیرا در صورت گذاشتن منت اجر امور پایین می‌آید.

وی تصریح کرد: برخی از اعمال صالح باید به‌ صورت علنی انجام شود تا دیگران نیز از این مسائل درس بگیرند.