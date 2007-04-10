توقف روند نزولی بهای نفت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، بهای نفت پایه آمریکا در بورس نیویورک امروز با 46 سنت افزایش به هر بشکه 62 دلار رسید. قیمت نفت پایه آمریکا دیروز 2.77 دلار کاهش یافته بود.

بهای نفت برنت دریای شمال در بورس لندن نیز پس از کاهش 1.6 دلاری در شب گذشته، امروز صبح با حدود نیم دلار افزایش به 67.1 دلار رسید.

بدین ترتیب، تفاوت قیمت نفت برنت دریای شمال با نفت پایه آمریکا امروز به رکورد 5 دلار رسید که علامت افزایش عرضه نفت در بازار آمریکا است.

بهای نفت در بازارهای جهانی امروز پس از 4 روز روند نزولی، با اندکی افزایش مواجه شد. تنش میان ایران و انگلستان در هفته گذشته موجب رسیدن بهای نفت پایه آمریکا تا 68 دلار نیز شده بود که با رفع این تنش، قیمت نفت روند نزولی گرفته بود.

در همین حال، رئیس دوره‌ای اوپک بار دیگر تاکید کرد که بازار جهانی از عرضه کافی نفت برخوردار است و وزیر نفت ایران نیز اعلام کرد که کاهش 1.7 میلیون بشکه‌ای تولید نفت اوپک در چند ماه اخیر موجب تعادل بازار نفت شده است.