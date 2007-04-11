تهیه کننده "شب بخیر فرمانده" در خصوص شرایط اکران داخلی دومین ساخته سینمایی انسیه شاه حسینی به خبرنگار مهر گفت: "به دلایلی که باعث شد اکران فیلم عقب بیفتد، ما مجبور به نمایش آن در نوروز امسال شدیم. چون آرزوی من این بود بتوانم فیلم را خردادماه یا همزمان با هفته دفاع مقدس در شهریور اکران کنم. در عین حال، همراه شدن فیلم با نمایش عمومی "اخراجی ها" تا حدود زیادی به فروش این فیلم و استقبال مخاطبان لطمه زد. با این وجود، مردم از این اثر در زمان های مختلف استقبال نسبی کرده اند. در خارج کشور به خصوص جشنواره کارلووی واری نیز استقبال مردم بی نظیر بود. چنانکه هنگام پخش تیتراژ پایانی همچنان دست می زدند."





لادن مستوفی در نمایی از "شب بخیر فرمانده"

سیدسعید سیدزاده در پاسخ به مناسب بودن نمایش فیلم در گروه سینمایی آسمان باز یا تعدادی سالن محدود در زمان طولانی اظهار داشت: "این فیلم برای مخاطب خاص نیست که در گروه سینمایی آسمان باز به نمایش درآید. این اثر برای مخاطب عام و همه علاقمندان به سینما ساخته شده است. چون بیانگر واقعیت های هشت سال دفاع مردمی است و از زیبایی های خاص خود بهره می برد. من با وجود رضایت بخش نبودن شرایط اکران فیلم، از استقبال مخاطبان راضی هستم و اطمینان دارم زمانی که این فیلم وارد آثار نمایش خانگی شود یا از تلویزیون روی آنتن برود، مردم متوجه این مسئله خواهند شد که چه فیلمی را هنگام اکران سینمایی از دست داده اند. این فیلم هنگام نمایش های ویژه و اختصاصی اثر هم با استقبال بسیار خوبی مواجه شد که ما حیرت کردیم. به همین خاطر با اکران محدود فیلم کاملا مخالفم."این تهیه کننده درباره اینکه "شب بخیر فرمانده" در برابر آثار سرگرم کننده و پرفروش امکان عرضه مناسب را پیدا نمی کند، توضیح داد: "سطح ذائقه مردم به خاطر سیاست های فرهنگی اعمال شده تا حدود زیادی کاهش یافته است. به طور خاص، تلویزیون به مردم خدمت فرهنگی نمی کند. حتی برخی مدیران فرهنگی و سینمایی کشور اعتقاد دارند اکنون مردم به دنبال اثری هستند که فقط آنها را بخنداند و باید فیلم ها به این سمت بروند. در حالی که ما برای این فیلم از مولفه های مخاطب پسند هم استفاده کرده ایم، اما مضمون اثر را فدای ساختار گیشه پسند آن نکردیم. در این شرایط باید فیلم هایی همانند "شب بخیر فرمانده" هم ساخته شود که به مسائل ارزشمند توجه می کند؛ به بخشی از تاریخ این کشور که در آینده مورد توجه نسل های بعدی قرار می گیرد. حتی اگر این فیلم موفق به جذب بسیار گسترده گیشه ای هم نشود."وی ادامه داد: "حوزه هنری به عنوان سرمایه گذار از تمام توان اکران خود برای اکران "شب بخیر فرمانده" استفاده نکرد. این اثر در فرهنگسرای بهمن به نمایش درآمد، اما به سالن شماره دو فرستاده شد. در اهواز فیلم در سینمای اصلی قرار نگرفت و در تهران نیز تعدادی از سالن هایی که پتانسیل خوبی داشتند، مورد استفاده قرار نگرفتند. به عقیده من، مسئله اینجاست که خودمان باور داشته باشیم مردم به مسائل ارزشی علاقمندند. در این صورت باور مردم هم تحریک می شود. پس از نمایش جشنواره ای فیلم، خانمی به کارگردان اظهار کرده بود تماشای این اثر باعث شده نگاه او به جنگ و انقلاب کاملا تغییر کند و این نشان از همین باور دارد. من به خاطر اینکه تهیه کننده فیلم هستم و در گرمای بیش از 50 درجه آبادان همراه دیگر افراد گروه بودم، این مطالب را بیان نمی کنم؛ مسئله اصلی اعتقاد به طرح مسائل فرهنگی تاریخی مهم کشور است."سیدزاده با تاکید بر حضور گسترده "شب بخیر فرمانده" در جشنواره های خارجی و نمایش عمومی محدود اما پرمخاطب اثر اظهار داشت: "این فیلم در شرایطی موفق به جلب نظر مخاطبان عام و خاص خارجی شد که نه تنها به ارزش ها توهین نمی کرد، بلکه بخشی از حقایق دفاع مقدس ـ تاکید می کنم جنگ نه، دفاع مقدس ـ را به شکل مناسب بیان می کند. متاسفانه حمایت کامل برای اکران مناسب فیلم صورت نگرفت. در حالی که وقتی تلویزیون فیلم می سازد، به خاطر حمایت و تبلیغ همه جانبه ای که از اثر خود به وسیله پخش تیزر از شبکه های مختلف می کند، فیلم با فروش و استقبال خوبی مواجه می شود."