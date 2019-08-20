به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه آزاد اردبیل، حجت الاسلام محمد تجلایی در گفتگو با خبرنگاران درباره واقعه غدیر و اهمیت تبیین آن عنوان کرد: در این خصوص حدیثی از حضرت محمد(ص) داریم که می‌فرمایند «یا علی، تو را نشناخت مگر من و خدا، مرا نشناخت مگر خدا و تو و خدا را نشناخت مگر من و تو»، یعنی ولایت امیرالمؤمنین و روز غدیر، ولایت‌الله است.

وی افزود: برای شناخت خدا نیاز به شناخت علی داریم، یعنی علی مصداق وجودی اسماءالحسنی الهی است که اسم آن هم علی است و ترکیبی از تمام فضائل، جمال، جلال و همه عنوان‌های زیبای عالم بوده و همه اینها در علی خلاصه شده است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل ادامه داد: علی آینه مؤمن است و این یعنی علی مؤمن واقعی است و اگر بخواهیم ولایت را مطابق با قرآن معنا کنیم، قرآن می‌فرماید «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنوا یُخرِجُهُم مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النّورِ»، خدا هم نور است و هرآنچه غیر خداست، تاریکی است.

تجلایی بیان کرد: خدا ولی است و بعد ولایت را به پیامبرش تفویض می‌کند و پیامبر هم به لحاظ ولایت از خود انسان والاتر است و پیامبر هم در روز غدیر می‌خواهد تمام این ۲۳ سالی را که تبلیغ می‌کرده است، ولایت‌الله را برای نسل آینده تا قیامت بازسازی کند.

به گفته ولی رسالت پیامبر اکرم(ص) در عید غدیر این بود که با دست خدا و با دستور خدا، دست مبارک علی(ع) را بالا ببرد و دستور خدا و ولایت باید به کسی داده شود که هیچ پلیدی در درون خود نداشته باشد.

تجلایی عنوان کرد: در آن زمان پیامبر(ص)، علی(ع) را معرفی کرد، یعنی کل عالم با علی است، امام زمان هم مانند علی است، امام حسین هم مانند علی است، ولایت فقیه هم مانند ولایت علی است، پس راه ورود به مباحث ولایت‌الله باید امیرالمؤمنین علی(ع) باشد و برای ادامه راه ولایت ائمه برای رسیدن به امام زمان باید از پل ولایت فقیه گذشت.

وی یادآور شد: کسانی که امام خامنه‌ای را نشناسند، امام خمینی را هم نمی‌توانند بشناسند و کسانی که امام خمینی را نشناسند، هیچ موقع نمی‌توانند به ولایت‌الله برسند. این جزو مسلمات بوده و نگاه کلان توحیدی است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل درباره وظیفه دانشگاهیان در پررنگ‌کردن واقعه غدیر و شناساندن آن عنوان کرد: به نظرم برای پررنگ‌کردن و شناساندن مفهوم غدیر نیاز به یک نگاه خردمندانه و فکورانه داریم، اینکه چرا در ۴۰ سال نخست انقلاب ما موضوع ولایت مظلوم واقع شده است.

تجلایی یادآور شد: اگر ما می‌توانستیم ولایت را درک کنیم، ولایت فقیه یا ولایت‌الله با چند برابر سرعتی که اکنون دارد، پیش می‌رفت، باید به این درک برسیم که همه مشکلات داخلی که اکنون داریم، به‌دلیل درک‌ نکردن و نشناختن درست مفهوم غدیر و ولایت بوده است.

وی افزود: استاد دانشگاه باید کسی باشد که در خودش اوج انقلابی‌گری را داشته و سردمدار باشد، مسئول باید کسی باشد که در پیچ و خم‌های اداری گم نشود، استادان معارف باید کسانی باشند که سنگربان باشند، به نظرم در این زمینه خواص خیلی کوتاهی کردند و اگر از غدیر درک درستی داشتند به سمت مطالبه‌گری می‌رفتند. در دانشگاه هم اگر مسئولان دل به خدا و نگاه توحیدی داشته باشند، همه مشکلات حل می‌شود.

