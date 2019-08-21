نتایج اولیه ۴ دانشگاه در آزمون کارشناسی ارشد پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسامی واجدین شرایط مرحله دوم برای دانشگاه شاهد، دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله (عج) و ارتش و دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی برای رشته های آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ گروه پزشکی منتشر شد.

داوطلبان این رشته ها با وارد کردن کد رهگیری می توانند نتیجه خود را در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی مشاهده کنند.

اسامی اعلام شده چند برابر ظرفیت بوده و صرفا بر اساس اولویت نمره و انتخاب محل داوطلب است و هیچ گونه حقی را اعم از قبولی یا مجاز بودن برای داوطلب ایجاد نمی کند.

رشته روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ارتش فاقد داوطلب دارای شرایط و حد نصاب است و از این رو مصاحبه برای این رشته برگزار نمی شود.

زمان مصاحبه دانشگاه شاهد در رشته های مورد پذیرش ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۳۱ مرداد ۹۸ است.

برای دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) به دلیل اینکه پذیرش صرفا از میان نیروهای مسلح صورت می گیرد، لذا نیازی به مراجعه حضوری جهت مصاحبه نیست. اطلاع رسانی زمان و مکان و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام داوطلبان پذیرفته شده نهایی این دانشگاه از طریق ارسال پیامک و تماس تلفنی با شماره ثبت شده فرد، توسط آن دانشگاه صورت می گیرد.

زمان مصاحبه برای دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در رشته مددکاری اجتماعی ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه ۳ شهریور ۹۸ در محل دانشگاه است.