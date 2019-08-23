«آب انار» در انتظار حل مشکلات/ از نبود راه دسترسی تا فضای سبز

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: روستای آب انار با ۴۰۰ خانوار و یک هزار و ۶۰۰ نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری جنوب شرقی آبدانان قرار دارد که امروزه با مشکلات زیادی مواجه است.

مردم این روستا از وضعیت خدمات رسانی به این روستا و امکانات موجود رضایت ندارند و خواهان توجه جدی مسئولان هستند.

مردم این روستا خواستار رسیدگی به وضعیت کوچه و خیابان های خاکی، حفاری های رها شده و نامناسب بودن فضای سبز هستند.

جاده آب انار به آبدانان از مسیر سرکوهه به مقدار ۱۵ کیلومتر که راه ارتباطی روستاه های آب انار و سیاهگل و هلیوه و هونگه و چپ و راست و علی آباد و چرمیل است طور کامل تخریب شده به نحوی که هر وسیله نقلیه یک بار از اون مسیر تردد کند بلافاصله باید جلو بندی ماشینش را تعمیر کند.

طبق گفته اهالی روستا مدت پنج سال متوالی است که مسئولان شهرستان و استان قول آسفالت مسیر مذکور می دهند ولی دقیقه نود ورق برگشت و تصمیم عوض می شود.

نبود راه‌های ارتباطی مناسب، عدم آنتن دهی تلفن همراه، مشکلات آب شرب و برق و مخابرات و.... بخش دیگری از مشکلات روستای آب انار هستند.

روستایی نیازمند توجه

یکی از اهالی روستای آب انار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکلات روستا شامل نبود فضای سبز، عدم راه دسترسی مناسب، کمبود فراوان امکانات رفاهی، بهداشتی و درمانی و...است.

علی نوری اظهار داشت: راه دسترسی این روستا به مرکز شهرستان بسیار صعب العبور است و باعث شده مردم روستا برای مسائل ضروری و درمانی فقط به شهر مراجعه کنند.

وی افزود: سالهاست پارک محله ای این روستا افتتاح شده ولی فضای سبزی در آن وجود ندارد.

تکمیل طرح های روستای آب انار نیازمند اعتبار

دهیار آب انار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پارک محله ای روستا فقط فاز اول آن افتتاح شده و اجرای فاز دوم نیازمند اعتبار است.

محمد کمری عنوان کرد: برای بحث آسفالت کوچه های روستا نیز تاکنون اداره شرکت گاز هیچ گونه خسارتی را ترمیم آسفالت کوچه های روستا که بر اثر لوله کشی گاز از بین رفته، پرداخت نکرده است.

روکش و لکه گیری راه های روستای آب انار

مدیر کل راهداری استان ایلام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ۱۵ کیلومتر از راه های آب انار نیازمند روکش آسفالت و ۱۵ کیلومتر دیگر نیز نیازمند لکه گیری هستند.

نورالله دلخواه افزود: سال گذشته قرارداد بهسازی ۱۵ کیلومتر از میزان توسط اداره راه و شهرسازی اجرایی شده است.

بدون شک توجه به زیرساخت های روستای آب انار باعث ماندگاری مردم در روستا می شود، متاسفانه امروز روستاهای ایلام که روزگاری محل اصلی تولید، درآمد و زندگی بودند امروزه در سایه بی‌توجهی و نداشتن برنامه مشخص حال‌ و روز خوشی ندارند و به علت‌های مختلف مثل نبود امکانات و بیکاری در حال تخلیه شدن هستند.