سفیر چین در ایران: ما دوستان قدیمی را فراموش نمی کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «چانگ هوا» سفیر چین در ایران اخیرا دیداری با دکتر فخری دانشپور پرور، چین پژوه ایرانی در منزل ایشان داشته که روایت رادیو بین المللی چین از این دیدار در ادامه آمده است.

«استاد دانشپور پرور، من سفیر چین در ایران هستم و از ملاقات با شما خوشبختم». «با خوشامد بسیار از شما دعوت می کنم مهمان سفارت چین در تهران باشید.» آپارتمان محل این ملاقات در مرکز شهر تهران پر از صدای شادی و خنده است.

چانگ هوا سفیر چین در ایران با دکتر فخری دانشپور پرور هر کدام روی یک مبل نشسته اند و استاد دانشپور پرور احساسات دوستانه و صمیمی خود را نسبت به چین بیان می کند. خانۀ استاد دانشپور پرور به یک موزه و کتابخانۀ کوچک پر از «عناصر چینی» شبیه است.

فخری دانشپور پرور، استاد برجستۀ باستانشناسی در سال ۱۹۷۱ در استان تایوان چین در رشتۀ هنر تحصیل کرد. او بعد از بازگشت به ایران در دانشگاه تهران، هنر و تاریخ چین تدریس کرده و فعالانه برای تاسیس مرکز مطالعات چین شناسی در ایران تلاش کرده است. دانشگاه شهید بهشتی، یکی از دانشگاههای معروف ایران در سال ۱۹۹۶ رشتۀ زبان چینی را ایجاد کرد و استاد دانشپور پرور نخستین رئیس گروه آن یازده سال در این مقام خدمت کرد. امروزه چهار دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران، دانشگاه طباطبایی و دانشگاه اصفهان در ایران رشتۀ زبان چینی دارند. شماری از استادان و معلمان این چهار دانشگاه از دانشجویان استاد دانشپور پرور بوده اند.

دانشپور پرور گردآورده های خود از چین را به چانگ هوا سفیر چین در ایران نشان می دهد. تعدادی آلبوم نقاشی که در میان آنها تصاویر ظروف چینی آبی و سفید ارزشمندترین گنیجنه ها برای خانم دانشپور پرور است و به آنها علاقۀ زیادی دارد. خانم دانشپور پرور دو عکس را نشان می دهد که ظروف چینی آبی و سفید رنگ تولید چین هستند که یکی متنی به زبان عربی و دیگری شعری از سعدی بر خود دارد.

دانشپور پرور مجموعه کتابهای خود را نیز به چانگ نشان می دهد. به ویژه دو کتاب، یکی مجموعه اشعار چینی ترجمه شده به زبان فارسی و دیگری گلستان سعدی با ترجمه به زبان چینی. در کتابخانۀ دکتر دانشپور پرور کتابهای مختلفی درباره تبادلات فرهنگی بین چین و ایران و کتابهای معروف چینی ترجمه شده به زبان فارسی وجود دارد. قفسۀ کوچکی که حاکی از دوستی طولانی چین و ایران در طول ادوار و اعصار است.

«چانگ هوا سفیر» سفیر چین در ایران نیز که هدیه ای برای دانشپور پرور آماده کرده بود، گفت «یک دست چای خوری چینی آبی و سفید به شما هدیه می کنم. می دانم که شما به ویژه دربارۀ ظروف چینی آبی و سفید رنگ مطالعات عمیقی دارید». دکتر دانشپور پرور از دریافت این هدیه بسیار خوشحال شد و بارها از سفیر چین تشکر کرد و گفت که این هدیه را حتماً به دوستان خود نشان خواهد داد.

«چانگ هوا» همچنین چند کتاب به دکتر دانشپور پرور اهداء کرد و گفت که شنیده ام شما در روزهای اخیر دربارۀ جادۀ ابریشم دریایی مطالعه می کنید. من کتابی با عنوان «آثار باستانی جادۀ ابریشم دریایی» برای شما آورده ام که اطمینان دارم در مطالعات شما مفید خواهد بود. یک کتاب دیگر تحت عنوان «بیانات شی جین پینگ دربارۀ مدیریت کشور» به زبان انگلیسی که به آشنایی شما با چین مدرن یاری خواهد بود. کتاب دیگری با نام «عیدهای چینی» که آداب و رسوم و سنتهای مردم چین در اعیاد خود را به طور جامع و کامل معرفی می کند.

سفیر چین در ایران گفت: ملت چین ملتی است که همیشه به عشق و دلبستگی اهمیت بسیاری می دهد. ما دوستان قدیمی را فراموش نمی کنیم و شخصیتهایی را که برای دوستی چین و ایران سهم شایسته ای اداء کرده اند، فراموش نمی کنیم. از این رو من امروز مخصوصاً به دیدار شما آمدم و از شما برای حضور در مهمانی در سفارت چین در ایران دعوت می کنم. ماه آینده به مناسبت هفتادمین سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین در سفارتخانه مهمانی برگزار خواهد شد. شما را به این مهمانی دعوت می کنم. دانشپور پرور که بعد از شنیدن سخنان سفیر چین بسیار احساساتی شده بود، علاقۀ خود به چین را تکرار کرد و گفت که حتماً در آن مهمانی حضور خواهد یافت.

دانشپور پرور گفت که همیشه وقت خود را وقف مطالعات تاریخ چین و ایران پرداخته است. دو کشور دارای تاریخ بسیار طولانی تبادلات هستند و او اطمینان دارد که دوستی دو کشور نسل به نسل ادامه خواهد یافت.

یادآوری می شود که دکتر دانشپور پرور امسال باز هم در چین با گروه باستانشناسی دانشگاه پکن همکاری و همچنان برای مبادلات فرهنگی چین و ایران سهم بیشتری اداء خواهد کرد.