به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه موسوم به جهانبانی صبح امروز در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

این پرونده در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام رسیدگی می شود.

در جلسه اول، کیفرخواست صادره قرائت و محمدرضا جهانبانی متهم ردیف اول این پرونده به دفاع از خود پرداخت.

در ابتدای این جلسه محمدرضا جهانبانی در ابتدای دفاعیات خود خطاب به دادگاه گفت: بنده ۵۲ روز در آگاهی بودم و متاسفانه در این پرونده سه بازپرس عوض کردم. البته از روز اول تمام مطالب را صادقانه گفتم.

وی در رابطه با ارتباط با اللهیاری که نام وی در جلسه گذشته دادگاه مطرح شده بود گفت: اللهیاری که برادر همسرم هم است مدیرعامل یکی از شرکت ها بود و ما بابت خرید برنج قراردادی با این شرکت داشتیم. این شرکت، شرکت آرمان اندیش میثاق بود.

وی در ادامه افزود: جلسه گذشته نماینده دادستان در خصوص برخی دفاتر شرکت ها در خارج از کشور اشاره کردند که باید بگویم شرایط آن روزها باعث برخی تصمیمات شد، گروه شرکت های اینجانب عمدتا از برزیل وارداتی داشت به همین جهت دفتری در دبی تاسیس کردیم همچنین برای ساماندهی امور، دفتری در آلمان اجاره شد و در سال ۹۰ تا ۹۱، ۷۰ میلیارد تومان گوشت وارد کردیم.

وی در خصوص سهام ملل هم توضیح داد: در دنیای امروز فعالان اقتصادی در بخش های مختلفی سرمایه گذاری می کنند ما هم این کار را کردیم، بخشی از سهام آن به نام یونس و سینا جهانبانی برادر زاده های بنده بود البته از آنها وکالت گرفتیم.

وی در خصوص ارزیابی ملک مشکین شهر که پیش تر در روند رسیدگی دادگاه مورد بحث بود، گفت: این ملک در سال ۹۶، ۶۰۰ میلیارد تومان ارزیابی شد. در تیر ماه سال گذشته و با حضور نمایندگان بانک و دادستانی کارشناسی دیگری انجام شد اما متاسفانه رقم پرتی مطرح شد در آنجا آقای تورک معاون دادستان به بنده گفت پرونده شما به جای دیگری رفته اما آزاد می شوید.

وی در ادامه با انتقاد از کارشناسی صورت گرفته در پرونده گفت: کارشناسانی که در پرونده کارشناسی کردند فقط اسناد رسمی را بررسی کرده و قولنامه ها را ارزیابی نکردند این در حالی است که شرکت های متعلق به این جانب به فعالیت های مختلف مشغول بوده است.

وی در ادامه به بخشی از فعالیت های خود اشاره کرد و گفت: گوشت و فرآورده های دامی از جمله محصولاتی است که علیرغم تلاش برای خودکفایی هنوز بخش عمده آن وارد می شود. اینجانب فعالیت بازرگانی داشته ام و عملکرد شرکت هایم در این رابطه بوده و هیچ ادعایی برای تولید نداشتم و ریالی هم از این بابت نگرفته ام بلکه تنها وارد کننده بودم.

قاضی مسعودی‌مقام در ادامه این جلسه رسیدگی گفت: بانک مرکزی در تاریخ ۹۸/۶/۳ پاسخ استعلامی را در رابطه با پرونده داده و اعلام کرده که از سال ۹۲ تا ۹۴ متهم جهانبانی ۴۸۹ فقره برای ۶ شرکت دریافت کرده است که ۱۱۹ فقره آن معلق است و مابقی از شرکت‌ها جابجا می‌شده است.

وی خطاب به متهم جهانبانی گفت: این به این معناست که اموال شما در بین شرکت‌هایتان جابجا می‌شده است و رقم ناچیزی از تسهیلات، صرف تولید شده است. اینکه شما مدعی واردات هستید، قابل تأمل است و باید نسبت به بازه زمانی مربوط به بانک سرمایه و نه قبل از آن را توضیح دهید.

قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده اظهار داشت: پاسخ بانک مرکزی نشان می‌دهد که آن چیزی که شما گرفته‌اید، صرف واردات نشده است. شما که آنقدر واردات داشتید، باید تسویه هم می‌کردید. سؤال اینجاست که پول واردات گوشت‌ها چه شد؟

متهم جهانبانی خطاب به قاضی پرونده گفت: کارشناسی که در پرونده اظهارنظر کرده، ۱۳۹۰ میلیارد تومان واردات را مطرح کرده است. تقاضا دارم کارشناسی دقیق انجام شود.

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم تصریح کرد: برای همین بوده که با یک لشگر به بانک سرمایه می‌رفتید و ۵ نفری سعی می‌کردید آقای بخشایش (مدیرعامل اسبق بانک سرمایه) را مجاب کنید. شما اگر واردکننده بودید، باید مسیر قانونی را طی می‌کردید نه اینکه ساختمان بخرید و پروژه بردارید. مگر شما ساختمان‌ساز هستید؟

وی ادامه داد: شما به فرزندان مسئولان وجوه غیرقانونی می‌دادید. فرزندان مسئولان را به شرکت‌های خود می‌بردید تا بعداً از آنها سوءاستفاده کنید. این چه نوع وارداتی است؟ شما ۴۸۹ فقره فقط در دو سال آن هم مرتبط با یک بانک داشتید؛ در این رابطه ۶۰۱ میلیارد تومان هم تسهیلات گرفتید. این چه نوع وارداتی است؟

قاضی مسعودی‌مقام به دیگر فعالیت‌های متهم اشاره کرد و گفت: شما ظرف پنج دقیقه برای متهمان وثیقه جور می‌کردید و از اول دفاعیات خود، آیه و حدیث می‌خوانید! همسر شما ظرف کمتر از ۱۰ دقیقه برای همه متهمان وثیقه آورد. اینها را چطور تفسیر می‌کنید؟

متهم جهانبانی خطاب به قاضی گفت: ۳۲ ماه است که مرا در زندان کردید.

قاضی در واکنش به این سخن متهم اظهار داشت: چرا در زندان هستید؟ وثیقه بیاورید؛ اموالتان را به نام دیگران می‌زنید و بعد آن را قایم می‌کنید!

متهم در واکنش به این سخنان قاضی گفت: هر چه به نام من و وابستگان من است را وکالت می‌دهم. من حتی مهریه همسرم را در گروی بانک گذاشتم.

قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: تمام این مسائل ردیابی می‌شود.

در ادامه متهم جهانبانی به اخذ تسهیلات از بانک سرمایه اشاره کرد و گفت: اینجانب در مدت ۴ سال، ۷۰۱ میلیارد تومان طبق مصوبات هیئت مدیره اخذ کردم که از این مبلغ، ۳۶۵ میلیارد تومان را تسویه کردم.

وی با بیان اینکه عمده تسهیلات برای واردات کالاهای اساسی بود، افزود: بخشی از تسهیلات را برگردانده‌ام.

در ادامه قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: لابد شما کالاهایی را که به کشور آورده‌اید را کمتر از قیمت به مردم فروخته‌اید؟

متهم پاسخ داد: متأسفانه همین‌طور هم بوده است. ما کالایی را گرانتر به مردم نداده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم اظهار داشت: وقتی کالاهای اساسی را با ارز آزاد بیاورید، هنرمندی نیست؛ شما ارز سه، چهار هزار تومانی را دریافت کرده و کالاهای آن را ارزان‌تر به مردم فروخته‌اید؟

متهم در واکنش به این سخنان قاضی گفت: دو کشتی کالا با ارز آزاد وارد کردیم اما بانک مرکزی اجازه ترخیص به ما نمی‌داد. همچنین بانک مرکزی تعهدی گرفت که هر وقت هر مکان و کشوری، ارزی به ما بدهد، اعتراض نکنیم. همچنین باید بگویم که تا پایان سال ۹۳ به هیچ بانکی بدهی نداشتیم و تسهیلات ما در تاریخ ۹۴/۱۲/۲۷ استمهال شد.

متهم ادامه داد: ۲۰۶ میلیارد از میزان تسهیلات دریافتی، مربوط به زمان مدیریت آقای درخشنده بود. دوستان می‌گویند ما با آقای بخشایش ارتباط داشتیم. خب با تغییر مدیرعامل، باز هم ارتباطات ما وجود داشت و به دلیل این مسئله بود که ما مشتری خوش‌حساب بانک بودیم.

قاضی در ادامه خطاب به متهم گفت: شما تسهیلات را از بانک می‌گرفتید تا بدهی‌های خود را تسویه کنید؟

متهم پاسخ داد: این‌طور نبوده است.

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم گفت: شما از یک بانک تسهیلات را گرفته و به بانک دیگری برای تسویه بدهی‌های خود می‌دادید. متأسفانه همه متهمانی که در این دادگاه حاضر می‌شوند، احساس تکلیف برای کشور می‌کنند اما بزرگترین ضربه‌ها را می‌زنند.

متهم پاسخ داد: ما چه ضربه‌ای زدیم؟

قاضی مسعودی‌مقام خطاب به متهم اظهار داشت: احساس تکلیف خود را از شیوه قانونی جامعه‌عمل بپوشانید.

وی ادامه داد: در شرکت‌های زیرمجموعه شما، برخی افراد بدون مراجعه سهام می‌گرفتند. شما برای فرزندان برخی مسئولان، خانه و ماشین می‌خریدید و سهام می‌دادید. نامه‌ای در رابطه با خوش‌حسابی‌تان به بانک سرمایه بیاورید البته لازم به ذکر است که بانک اقتصادنوین هم مسائلی دارد که در بخش خودش رسیدگی می‌شود.

رسول امیرقهرمانی نماینده دادستان تهران در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات گروه موسوم به جهانبانی در واکنش به دفاعیات متهم گفت: کل صحبت‌های جهانبانی یک طرف اما ایشان باید یک سوال را واضح توضیح دهد.

وی خطاب به جهانبانی گفت: آقای جهانبانی شما صلاحیت دریافت وام آن هم به این میزان را نداشتید چطور این تسهیلات را گرفتید، کارشناس اعتباری پرونده بررسی کرده آیا به شما تسهیلات داده شود یا نه؟.

نماینده دادستان افزود: این کارشناس بعد از بررسی های خود اعلام کرده نسبت های مربوط به سود و زیان و ترازنامه شرکت در وضعیت مناسبی قرار ندارد، نسبت ها نشان از سود اندک داشته است و نسبت بدهی ها بالا بوده است. این کارشناس در نهایت اعلام می کند احتمال ریسک اعتباری بانک وجود دارد و با احتساب ضریب ۶۰ درصد حداقل سرمایه شرکت در یک دوره ۲۹ میلیارد تومان است این اظهار نظر بی‌طرفانه کارشناسانه بانک است که اعلام کرده در نهایت جهانبانی تنها ۲۹ میلیارد تومان می توانسته دریافت کند.

امیر قهرمانی خطاب به متهم گفت: پس چطور شما ۱۱۸ میلیارد تومان تسهیلات گرفتید. مدیران بانک در جلسات غیرعلنی اعلام کردند شما به همراه برادرتان که از دوستان آقای بخشایش و برادرتان بودند بارها به بانک مراجعه کردید.

نماینده دادستان به دیگر کارشناسی های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: کارشناس دیگر پرونده اعلام کرده سودآوری شرکت های شما ضعیف بوده است. چطور بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به شما تسهیلات داده اند.

نماینده دادستان تهران خطاب به برخی مدیران بانکی گفت: بنده به عنوان مدعی العموم به مدیران بانکی هشدار می دهم اگر بخواهند به افراد فاقد صلاحیت تسهیلات بدهند می توانند از اموال خودشان، پدرشان و اجدادشان بدهند اما بدون رعایت بهداشت اعتباری حق ارائه تسهیلات ندارند. چرا که اموال بانک نزد آنها امانت است.

امیرقهرمانی در ادامه در رابطه با وجوه مصروفه از تسهیلات اخذ شده گفت: در حالی متهم می گوید تسهیلات را برای واردات کالاهای اساسی دریافت کرده که بررسی و ارزیابی سیستمی مطالب دیگری را نشان داد.

وی خطاب به متهم گفت: ارزیابی ها نشان می دهد شما پولی به حساب اشخاص حقیقی واریز کرده اید بخشی از تسهیلات را در مجتمع فولاد واریز کرده اید چرا تسهیلات بانکی را که برای واردات کالاهای اساسی بوده در فولاد بردید؟ همچنین در مورد دیگری در شرکت شکوه نوآوران در مورد بیمه فاکتور تسهیلات، بخشی از تسهیلات را صرف کردید آقای جهانبانی طبق مقررات بانکی بیمه تسهیلات باید از جیب خودتان هزینه می شد نه از محل تسهیلات.

وی افزود: برخی از تسهیلات اخذ شده هم به شرکتی که مدیرعامل آن عمار صالحی بوده واریز شده این شرکت ها چه ربطی به واردات کالاهای اساسی داشته است؟

امیر قهرمانی خطاب به دادگاه گفت: آقای جهانبانی واضح توضیح دهد چرا وثایقش برای اخذ تسهیلات آن هم در حد کلان بسیار سبک بوده است.

وی افزود: در قبال دریافت ۶۰۴ میلیارد تسهیلات وثیقه آقای جهانبانی ۱۰ درصد مسکونی، ۱۰ درصد ملکی و مابقی سفته و چک بوده است، کجای دنیا با چک و سفته تسهیلات اینچنینی دریافت می کنند بعد آقای جهانبانی می گوید ارتباطی با مدیران نداشته است.

نماینده دادستان در ادامه به برخی اظهارات متهم اشاره کرد و خطاب به وی گفت: در خصوص واریز پول به حساب برادر همسرتان اعلام کردید این مبالغ بابت خرید برنج بوده است این در حالی است که تسهیلات به شما داده شد تا با آن کالاهای اساسی را وارد کنید نه برنج.

نماینده دادستان در رابطه با تاسیس دفاتر از سوی متهم در دبی و آلمان گفت: حرفی نداریم که شما در کل کشورها دفتر داشته باشید اما صحبت ما این است که با پول خودتان این کارها را انجام بدهید.

وی در رابطه با سهام موسسه ملل هم گفت: شما گفتید برای اینکه سرمایه گذاری در بخش های مختلف کنید بخشی از سرمایه خود را در موسسه ملل سهام گرفتید آقای جهانبانی با پول خودتان یا با تسهیلات سرمایه گذاری می کنید چرا با پول مردم در موسسه ملل سهام گرفتید؟

وی در ادامه در رابطه با ملک مشکین شهر هم گفت: حسب اعترافات متهم، وی این ملک را از محل تسهیلات خریداری کرده است.

وی خطاب به متهم گفت: آقای جهانبانی این ملک را خودتان بفروشید و پول مردم را بدهید. بانک معتقد است در صورت برداشتن این ملک سود نمی کند راست هم می گوید این ملک در بالای کوه است که زمینه های گردشگری دارد اما طبق گفته نماینده بانک در صورت دریافت این ملک بانک هیچ مشتری برای آن ندارد. حسب قراردادها بدهی شما ۲ هزار میلیارد تومان است.

در ادامه قهرمانی به فعالیت های کوثردرخشان پویا اشاره کرد و گفت: حسب اعلام کارشناس این شرکت ۴ ماه قبل از شرکت ابرار تاسیس شده است.

وی افزود: مقدار ۱۸ هزار تن کسری محموله های حمل شده وجود داشته که تاکنون ریالی از کسری ها تعیین تکلیف نشده است.

در ادامه قاضی از متهم احمد یوسفی کوپایی متهم دیگر این پرونده خواست تا در جایگاه حضور یابد. وی خطاب به این متهم گفت حسب محتویات پرونده شما متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به مبلغ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال هستید. آیا این موضوع را قبول دارید و اینکه شغل و سمت سابق خود را بگویید که متهم به دفاع از خود پرداخت و گفت در شرکت تعاونی پشتیبانی امور دام مدیرکل بودم در سال ۸۰ هم بازنشسته شدم. آقای جهان بانی درخواست داشت برای واردات گوشت با ایشان همراهی کنم اما من همان ابتدا به ایشان گفتم که کار شرکت انجام نداده ام. کار من ۲۰ سال معاون امور دام بوده و یا در کشتارگاهها مشغول بکار بودم.

وی با بیان اینکه عمده کار من خرید گوشت بود، گفت: برزیلی ها خیلی علاقه زیادی به فروش مشغول گوشت به ایرانی ها ندارند و عمدتا شرکت واسطه باید گوشت را بخرد. قاضی خطاب به متهم گفت اگر واسطه شرکت ایرانی باشد چطور؟ که متهم پاسخ داد این شرکت ها عمدتا ایرانی هستند.

وی در خصوص نحوه همکاری با متهم جهان بانی گفت: نامه ای را به عنوان درخواست حد اعتباری به بانک سرمایه ارسال کردم که زمان آن مربوط به اول مرداد سال ۹۲ است اما زمانی که تسهیلات گرفته شد من نقشی در آن نداشتم و آقای جهان بانی تسهیلات را دریافت کرد. در این لحظه نماینده دادستان در واکنش به سخنان متهم گفت شما معاون بازرگانی شرکت ابرار بودید و گفتید که می توانید از برزیل گوشت وارد کنید حتی چندین بار درخواست تسهیلات دادید و حتی شخص شما، جهان بانی را به سمت دریافت تسهیلات سوق داد. به همین منظور نقش شما پررنگ بوده است.

کوپایی در واکنش به سخنان نماینده دادستان گفت: من مدیرعامل بودم اما در هیئت مدیره حضور نداشتم.

در ادامه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: حقوقتان چقدر بوده است که متهم پاسخ داد در ابتدای کار حدود ۱.۵ میلیون می گرفتم اما در سال ۹۵ حقوقم به ۵ میلیون تومان رسید.

در ادامه وکیل متهم ردیف دوم این پرونده با حضور در جایگاه به دفاع از موکولخود پرداخت و گفت: در ابتدا از محضر دادگاه می خواهم عنوان اتهامی در کیفرخواست صادر شود چرا که در چندین جا عناون اتهامی مختلفی را برای موکل خود دیدم.

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این سخنان وکیل گفت: فقط معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به عنوان اتهام این متهم مطرح است.

وکیل مدافع متهم ردیف دوم ادامه داد: در تبانی موکل من با آقای جهانبانی باید قصد مشترک وجود داشته باشد. موکل من چه اقدامی انجام داده که نشانگر قصد مشترک باشد؟ از نظر من عنوان اتهامی می تواند خیانت در امانت باشد.

وی افزود: هنگامی که جهانبانی وارد کار گوشت می شود به دنبال شخص متخصص می گردد و موکل من این کار را بلد بوده است.

وی افزود: ما گاهی در جریان دادگاه به متهمان می گوییم تو که وارد نبودی چرا امضا می کردی؟ اما موکل من در کارش متخصص بوده و امضا کرده است.

وکیل کوپایی ادامه داد: هیئت مدیره مصوب کرده که می خواهیم ۴۰ میلیارد وام بگیریم. آیا مدیرعامل توان مخالفت داشته است؟ اگر کارشناس حد ۲۹ میلیارد تومان را در نظر گرفته باشد بانک خیلی راحت می توانست مخالفت کند اما موکل من را نمی توان به این دلیل که مصوبه هیات مدیره را اجرا کرده به معاونت در اخلال متهم کنیم.

وی افزود: موکل بنده اگر مصوبات هیات مدیره را اجرا نمی کرد طبق ماده ۱۴۲ لایحه تجارت متهم شناخته می شد چرا که به او می گفتند اگر تو این ۴۰ میلیارد را از بانک می گرفتی ممکن بود شرکت به این روز نیفتد.

با اعلام قاضی مسعودی دومین جلسه رسیدگی به این پرونده خاتمه یافت و ادامه رسیدگی به شنبه هفته آینده موکول شد.