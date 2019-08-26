به گزارش خبرنگار مهر، به همت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و با همکاری مرکز پژوهشهای علوم انسانی اسلامی صدرا و دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نشست تخصصی «تبیین نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و تداوم آن در علوم انسانی اسلامی» پنجشنبه ۷ شهریورماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برگزار خواهد شد.
در این نشست تخصصی که با حضور جمعی از اساتید و پژوهشگران علوم انسانی اسلامی برگزار خواهد شد، ۱۰ مقاله به صورت سخنرانی ارائه میشود و سپس مورد نقد و بررسی حاضران در نشست قرار خواهد گرفت.
عناوین مقالات نشست از این قرار است:
«نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و ماهیت علمی نهادهای اقتصاد اسلامی»/ آیتالله حسنآقا نظری
«تفسیری نوین از نظریه اعتباریات علامه طباطبایی»/ حمید طالبزاده
«نظریه اعتباریات علامه طباطبایی، مبانی انسان شناختی این نظریه و امتداد آن در علوم انسانی» / حسین سوزنچی
«توسعه علم تربیت به کمک نظریه اعتباریات علامه طباطبائی»/ جمیله سادات علمالهدی
«نظریه اعتباریات علامه طباطبایی و نظریهپردازی در دانش مدیریت»/ مرتضی جوانعلی آذر
«تحولات نظریه اعتباریات پس از علامه طباطبایی»/ رضا ملایی
«تقریر هستیشناختی ـ انسانشناسی از نظریه اعتباریات و نسبت آن با نظریه فطرت و حدوث جسمانی نفس»/ مهدی عاشوری
«نظریه ادراکات اعتباری و فلسفه سیاسی علامه طباطبایی»/ احمدرضا یزدانی مقدم
«پول به مثابه اعتبار: رویکرد اعتباریات علامه طباطبایی در تبیین تئوری پول»/ علیاصغر قائمی نیا
«نظریه اعتباریات و مدیریت فضای اجتماعی»/ سید علی سیدی فرد
این نشست در قم، بلوار ۱۵ خرداد، کوچه ۱۰(شهید میثمی) دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم برگزار می شود.
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