داروخانه ها در آستانه ورشکستگی/درخواست از وزیر بهداشت

مهدی زارعی، در حاشیه همایش روز داروساز در تالار ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نگاه به داروخانه در سیستم های بهداشت و درمان دنیا در حال تغییر اساس است و ما هم از وزارت بهداشت و درمان و سازمان غذا و دارو کشورمان توقع داریم که همگام با کشور های پیشرفته این تغییر ات را در ایران،با کمک داروسازان اجرایی نماید

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، افزود: ضرورت دارد داروخانه ها به جای کالا محور بودن و وابسته به فروش بودن، به سمت خدمت محور شدن حرکت کنند و این موضوعی است که باید از سوی دولت مردان وزارت بهداشت، جدی گرفته شده و نقش داروسازان، در سیستم درمانی کشور برجسته شود

وی ادامه داد: داروساز در دسترس ترین متخصیصن حوزه درمانی است که بیماران می تواند از توانمندی های وی در هر زمان بهره مند شود ولی متاسفانه در کشور ما، بدلیل کم توجهی به نقش داروسازان، بسیاری از پتانسیل های این حرفه مورد استفاده قرار نمی گیرد

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به گفته زارعی، اگر وزارت بهداشت به صورت صحیح از خدمات و توانمندی های داروسازان استفاده کند، زمینه لازم برای کاهش هزینه درمانی و تسریع فرایند درمان بیماران فراهم می شود و این به صورت کاملا محسوسی به نفع اقتصاد درمان است

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران، تاکید کرد: توسعه نقش داروسازان در فرایندهای درمانی باید جدی گرفته شود و این موضوعی است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نتایج ارزشمندی را به دنبال داشته است. حضور جدی داروسازان در مراقبت های بهداشتی موجب ارتقاء شاخص های سلامت و بهداشت گردیده است و به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده است که داروسازان به عنوان یکی از اعضای ثابت تیم مراقبت های بهداشتی هستند.

زارعی افزود: از وزیر بهداشت تقاضا دارم دستور دهد در طرح پزشک خانواده و پرونده الکترونیک سلامت داروسازان به عنوان درمانگر دیده شوند و با توجه به حضور گسترده داروسازان در اقصی نقاط کشور می شود به درستی از خدمات دارویی و درمانی و بهداشتی این قشر استفاده کرد

وی با اشاره به مشکلات و معضلات داروسازان، تاکید کرد: یکی از مشکلات ریشه ای در حوزه دارو، این است که حاشیه سود دارو پایین است و عملا داروخانه را غیر اقتصادی کرده است.

رئیس شورای عالی داروخانه ها، گفت: همچنین بحث تاخیر در پرداخت مطالبات از سوی سازمان های بیمه گر که متاسفانه رویه شده است، داروسازان را به ورشکستی کشانده که باید دولت فکر اساسی کند و در غیر این صورت به زودی داروخانه ها توان تهیه دارو را نخواهند داشت.



به گفته دکتر زارعی، متاسفانه اقتصاد دارو در کشور ما، برخلاف دنیا، به حالت انقباضی درآمده و این موضوع فشار زیادی را بر ارکان مختلف زنجیره دارویی کشور تحمیل می کند

عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران افزود: ما از طرح نسخه نویسی الکترونیکی،مشروط به اینکه داروسازان بعنوان صاحب فرآیند در آن بدرستی دیده شوند استقبال می کنیم برای اجرای موفق طرح ، باید زیر ساخت های لازم فراهم شود. و هزینه های سرباری آن بدرستی دیده شود و لازم بذکر است این طرح باید در قالب پرونده الکترونیکی سلامت وزارت بهداشت اجرایی شود و در آن خدمات داروسازان تعریف و ارزش گذاری شود و انشالله بتوانیم از خدمات مراقبتی و تخصصی داروسازان بخوبی استفاده نماییم