۳۸ پروژه عمران شهری در انزلی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار بندرانزلی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح ۳۸ پروژه عمران شهری در بندرانزلی اظهار کرد: این پروژه‌ها با اعتبار ۳۱ میلیارد و ۱۸۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.

حسن پورقربان افزود: یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان از این اعتبارات از محل اعتبارات استانی بوده و بقیه هزینه‌های نیز از محل اعتبارات و درآمدهای داخلی شهرداری انزلی تأمین شده است.

وی در ادامه احداث پارک‌های محله‌ای با اعتبار سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و محوطه‌سازی کشتارگاه سابق و دیوارکشی و تکمیل و تجهیز با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همچنین فاز اول بازسازی و توسعه فضای ساختمان اداری با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه های افتتاحی در این روز اعلام کرد.

شهردار انزلی همچنین اظهار کرد: نصب تجهیزات پارک و ست های ورزشی، آسفالت معابر سطح شهر، لکه گیری و حفاری و ترمیم معابر سطح شهر، پیاده رو سازی جنب مصلی، فاز دوم جدول گذاری و فرش موزاییک در نوار ساحلی و همچنین پالت کاری معابر با اعتبار ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان از دیگر پروژه‌های شهرداری انزلی در هفته دولت امسال بوده است.

پورقربان افزود: لایروبی شبکه هدایت آب‌های سطحی به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان، لوله گذاری برای هدایت آب‌های سطحی با اعتبار ۵۰۰ میلیون تومان، بازسازی پل جزیره شهید بهشتی، خرید ملزومات اداری، بازگشایی مسیر انتهای خیابان پاسداران، فاز اول محوطه سازی مصلی، بازسازی و رنگ آمیزی المان میدان مالا، اصلاح هندسی معابر و میادین، محوطه سازی و تجهیز طرح سالم‌سازی و بازسازی و تعمیر و تجهیز ماشین آلات شهرداری با اعتبار چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون تومان نیز در این مدت انجام شده است.

وی با اشاره به تعریض و بازگشایی معابر و استاندارسازی جایگاه سی ان جی با اعتبار۳۰۰ میلیون تومان، اظهار کرد: آذین بندی سطح شهر در مناسبات مختلف و ساخت المان‌های مختلف با اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان، نصب تابلوی میادین و خیابان‌ها، ساماندهی طرح‌های ترافیکی و خط کشی معلابر و ساخت تابلوهای ترافیکی، بهسازی ایستگاه‌های اتوبوس، بازسازی ماشین‌های آتش نشانی، بهسازی و تعمیر اتوبوس‌های حمل و نقل نیز با هزینه یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.