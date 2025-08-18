پروژه جاده دسترسی ساحل روستای حصار به مراحل پایانی رسید

محمود رضایی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه جاده دسترسی به ساحل روستای حصار در دو فاز اجرایی شده است.

وی با اشاره به جزئیات فاز اول این پروژه گفت: هزینه اجرای فاز اول با آسفالت به ۴ میلیارد تومان رسیده که نیمی از آن (۲ میلیارد تومان) از اعتبارات نفت و حق آلایندگی تأمین شده است.

بخشدار امام حسن (ع) همچنین در مورد فاز دوم افزود: در این بخش، ۵۰۰ میلیون تومان از اعتبارات گردشگری، یک میلیارد تومان از محل اعتبارات داخلی دهیاری و یک میلیارد تومان نیز از اعتبارات قیر دولتی هزینه شده است.

وی جمع کل هزینه‌های انجام شده در یک سال اخیر برای این پروژه را حدود ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و تصریح کرد: «اتصال روستای حصار به ساحل، جنبه گردشگری دارد و در آینده موجب افزایش ورود گردشگران از سراسر کشور به این منطقه خواهد شد.