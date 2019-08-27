زائران عتبات داروی کدئین بدون نسخه همراه نداشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد عطایی به تشریح این خبر پرداخت و گفت: با توجه به پیش رو بودن ایام محرم و صفر و عزیمت زائران عتبات عالیات به خارج از کشور، متأسفانه عده ای از مسافران به خاطر عدم اطلاع از برخی قوانین بین المللی، حسب شرایط جسمانی خود مبادرت به حمل مقادیری از قرص ها و داروهای کدئین دار و مسکن بدون نسخه پزشک می کنند که در حین خروج از مرزهای کشور با مشکلات عدیده ای از سوی مأمورین مرزی کشور ثالث همراه می شوند.

این مقام انتظامی عنوان داشت: از آنجا که حمل این‌گونه داروها طبق قوانین این کشورها جرم بوده و مورد پیگرد قانونی است، زائران، خصوصا زائرانی که در ایام منتهی به محرم، صفر و اربعین حسینی(ع) قصد خروج از مرزهای چندگانه کشور را دارند از حمل این‌گونه داروها جدا خودداری کرده و در صورت نیاز حتما نسخه پزشک به همراه داشته باشند تا بدون هیچگونه مشکلی به سفر معنوی خود ادامه دهند.

سرهنگ عطایی، تصریح کرد: اطلاع رسانی های لازم در این مورد از سوی دستگاه های امنیتی و انتظامی همچون پلیس دیپلماتیک ناجا و... نیز انجام شده اما زائران می باید نسبت به این مسئله کاملا آگاه بوده و با پلیس کمال همکاری را داشته باشند.