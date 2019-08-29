تیزر رسمی «جوکر» خواکین فینیکس منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی‌ان‌ان، در حالی که تیزری کوتاه از «جوکر» قبلا در ماه آوریل منتشر شده بود، دیروز هم‌زمان با شروع جشنواره فیلم ونیز تیزر رسمی فیلم «جوکر» با بازی خواکین فینیکیس منتشر شد.

این فیلم از دنیای دی‌سی خواکین فینیکس را در نقش آرتور؛ کمدینی نشان می‌دهد که سال ۱۹۸۱ در گاتهام سیتی زندگی می‌کند و تلاش دارد از مادرش (با بازی فرانسس کوتروز) در آپارتمانی ویران مراقبت کند؛ اما با طرد شدن از جامعه او به دنیای جنایت روی می‌آورد.

«جوکر» ساخته تاد فلیپس با اقتباس از کتاب‌های کمیک ساخته شده و امسال در سه جشنواره بزرگ سینمایی پاییز اکران می‌شود.

این تریلر با فینیکس در یک اتوبوس شروع می‌شود که او با کودکی روبرو شده و بازی می‌کند و بعد فصل درمانی جوکر شروع می‌شود. فینیکس به تراپیست خود می‌گوید: تو گوش نمی‌کنی. فقط هر هفته همان سوال‌ها را تکرار می کنی: شغلت چطور است، آیا افکار منفی داری؟ خب همه افکار منفی دارند.

بازی فینیکس در قالب شخصیت «جوکر» او را به یکی از شانس‌های اصلی دریافت اسکار ۲۰۲۰ بدل کرده است.

رابرت دنیرو در این فیلم در نقش مجری شوی شبانه و زازی بیتس بازیگر سریال «آتلانتا» و «ددپول» در نقش محبوب آرتور بازی کرده‌اند.

«جوکر» علاوه بر ونیز در جشنواره‌های فیلم تورنتو و نیویورک هم اکران خواهد شد.

تاد فیلیپس گفته است این فیلم بیرون از جهان لایو اکشن دی‌سی می‌گذرد و به تماشاگران این امکان را می‌دهد تا وارد درون داستان آرتور فلیک شوند تا بیشتر از فیلم‌هایی چون «شوالیه تاریکی» با این شخصیت آشنا شوند.

این در حالی است که هیث لجر اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را برای بازی در فیلم «شوالیه‌ تاریکی» به کارگردانی کریستوفر نولان دریافت کرد.

فیلمنامه «جوکر» توسط فیلیپس و اسکات سیلور نوشته شده است.

برادران وارنر «جوکر» را ۴ اکتبر در آمریکا اکران می‌کند.