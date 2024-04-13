تیزر «جوکر ۲» از باربی جلو زد/ ۱۶۷ میلیون بازدید در ۲۴ ساعت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، برادران وارنر باید از موفقیت انتشار تیزر فیلم «جوکر: جنون ۲ نفره» خوشحال باشند. در حالی که قابل انتظار بود که نخستین نشانه از این فیلم با اقبال روبه‌روشود، خود عناصر بصری شگفت‌انگیز فیلم هم آنقدر خوب کنار هم چیده شد که به این اقبال کمک کند.

تماشای تیزر دنباله فیلم «جوکر» ساخته تاد فیلیپس با بازی خواکین فینیکس و لیدی گاگا با ۱۶۷ میلیون بازدید در ۲۴ ساعت اول فراتر از انتظار بود. این تریلر درست پس از نمایش آن در مراسم «کامیک کان» برادران وارنر در لاس وگاس آنلاین شد.

ورایتی گزارش می‌دهد که شمار تماشای تریلر دنباله «جوکر» در شبکه‌های اجتماعی از اولین تیزر «باربی» برادران وارنر پیشی گرفته است. تریلر «جوکر ۲» در شبی که برای اولین بار پخش شد به ویدیوی پرطرفدار شماره یک یوتیوب هم بدل شد و در حال حاضر ۱۵.۶ میلیون بازدیدکننده دارد و تقریبا ۴۸ ساعت پس از زمان عرضه‌اش هنوز ویدیوی پرطرفدار است و در رده چهارم جا دارد.

این دنباله موزیکال که با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده و رتبه R دریافت کرده امیدوار است که مثل فیلم نخست به مرز میلیارد دلار برسد.

فیلم‌نامه این فیلم توسط خود فیلیپس با همراهی اسکات سیلور بر پایه شخصیت ابرشرور جوکر از دی‌سی کامیکس نوشته شده و در آن خواکین فینیکس یک بار دیگر نقش آرتور فلک یا جوکر را تکرار کرده و لیدی گاگا، زاسی بیتس، استیو کوگان، برندن گلیسون و کاترین کینر دیگر بازیگران فیلم هستند.

جوکر دلقک بی‌بضاعت و بیمار روانی فقیر و استندآپ کمدینی است که از سوی جامعه نادیده گرفته شده و سابقه پرخاشگری او باعث می‌شود که تبدیل به جنایتکاری هیچ‌انگار با درون‌مایه دلقک شود ولیدی گاگا دکتر هارلین کویینزل روان‌پزشکی است که عاشق آرتور می‌شود.

«جوکر ۲: جنون دو نفره» ۴ اکتبر ۲۰۲۴ اکران می‌شود و به احتمال زیاد در ماه سپتامبر در جشنواره فیلم ونیز نمایش داده خواهد شد.