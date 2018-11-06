به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مووی‌وب، تاد فیلیپس کارگردان و تهیه کننده فیلم «جوکر» دیروز ۵ نوامبر عکس دیگری از خواکین فینیکس ستاره نقش اول این فیلم منتشر کرد. این عکس فینیکس را در لباس جوکر و در حالی نشان می‌دهد که پشت صحنه در حال استراحت و کشیدن سیگار است و به نظر می‌رسد همچنان به طرز عمیقی در نقش فرو رفته و خود را برای سکانس بعدی آماده می کند.

با اینکه در چند ماه گذشته عکس های غیررسمی نسبتا زیادی از جوکر و صحنه های فیلمبرداری آن به دنیای آنلاین درز کرده است ولی هیچکدام خللی در تولید فیلم وارد نکرده است چرا که خود فیلیپس برای اولین بار چند ماه پیش عکس فینیکس را در تست گریم جوکر منتشر کرد و این مجوزی بود برای عکس های غیررسمی دیگری که جوکر را در دیگر چهره پردازی ها و یا سر صحنه فیلم نشان می‌داد.

با اینکه چند ماه از آغاز تولید «جوکر» می گذرد، هنوز اطلاعات دقیقی از داستان و سمت و سوی فیلم منتشر نشده است. خواکین فینیکس قبلا در مصاحبه ای گفته بود که این فیلم متمرکز بر ضدقهرمانی است که داستانی متفاوت از آن چه از شریران و تبه کاران سینما انتظار دارید روایت می کند. همچنین در این فیلم خبری از بتمن نخواهد بود، اگر چه توماس وین - شخصیت اول و عادی بتمن - زنده و سلامت وجود دارد. تاکنون از تصاویر به بیرون درز کرده این برداشت شده است که «جوکر» در این فیلم رهبری نبردی اعتقادی را علیه مردمان ثروتمند گاتهام دهه ۸۰ میلادی رهبری می‌کند.

طرفداران دنیای DC؛ کمپانی تولیدکننده کتاب های کمیک که مالکیت معنوی کاراکترهای مثل بتمن و جوکر رو دارد در ابتدا از انتخاب خواکین فینیکس برای بازی در نقش جوکر بیمناک و دودل بودند زیرا بازی استثنایی هیث لجر فقید در فیلم «شوالیه تاریکی» (۲۰۰۸) کریستوفر نولان، این کاراکتر را به چنان سطحی رساند که جایگزین کردنش با بازیگری جدید کار آسانی به نظر نمی‌رسید، ولی حالا با انتشار عکس های گوناگون از جوکر جدید به نظر می رسد فینیکس مناسب ترین گزینه برای جان بخشی به این دلقک شرور است. این بازیگر از زاویه ای به این کاراکتر نزدیک شده است که قبلا سابقه نداشته و این ویژگی جذابی است که طرفداران دنیای DC مدت هاست منتظر آن بوده اند.

طبق برنامه ریزی ها قرار است «جوکر» ساخته تاد فیلیپس کمتر از یکسال دیگر در ۴ اکتبر ۲۰۱۹ ( ۱۲مهر ۱۳۹۸) روی پرده های سینما بیاید.

جوکر یک شخصیت خیالی ابرشرور است که توسط باب کین، جری رابینسون و بیل فینگر خلق شده‌ است و برای اولین بار در نخستین جلد کتاب‌های بتمن «دی سی کامیکس» در ۲۵ آوریل ۱۹۴۰ حضور پیدا کرد.