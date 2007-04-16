"پروژه اسکن" به مرحله میکس رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم در حال حاضر مرحله میکس را زیر نظر محمد حقیقی پشت سر می گذارد تا طی چند هفته آینده برای پخش در اختیار شبکه سه سیما قرار بگیرد. فیلمبرداری بهمن ماه سال گذشته به اتمام رسید و تدوین فیلم را خود قدکچیان انجام داده است. موسیقی این فیلم توسط کارن همایونفر ساخته شده است.



در فیلم تلویزیونی "پروژه اسکن" که بر اساس متنی از علیرضا محمودی به تصویر درآمده، داستان تعدادی از بازرسان کل کشور را روایت می کند که درگیر یک پروژه اختلاس دولتی هستند. در این بین اتفاقاتی به وجود می آید که تحقیق بازرسان را با مسایل و مشکلاتی مواجه می سازد و آن را با پیچیدگی هایی رو به رو می کند.



جهانبخش سلطانی، امیرحسین صدیق، جلیل فرجاد، اردلان شجاع کاوه و سمیرا سیاح در این فیلم بازی می کنند. مجید فرزانه تصویربردار، فرهاد ارجمندی صدابردار، محسن بابایی طراح چهره پردازی، مجید کرباسیان دستیار کارگردان و برنامه ریز، شیرین بوریایی دوست طراح صحنه و لباس و آرمان زرین کوب تهیه کننده "پروژه اسکن" هستند.

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