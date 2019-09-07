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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

به همت دفتر نشر معارف؛

کتاب «سی و ده» منتشر شد

کتاب «سی و ده» منتشر شد

کتاب «سی و ده» نوشته سید احمد بطحایی به همت دفتر نشر معارف به تازگی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب «سی و ده» ۱۰۳ صفحه‌ای که با الهام از وعده سی روزه خداوند عز و جل با موسای کلیم و تمدید ۱۰ روزه آن که در سوره اعراف آیه ۲۴ بیان گردیده سامان یافته، در بردارنده چهل و یک رمان کوتاه و زیبا در موضوعات مختلف است.

برخی از موضوعات این کتاب عبارت است از: دعوت به آتشکده، افطاری وسط ظهر، سرخُم می سلامت، طالبی‌های چشیده نشده، کله قوچی باشه لطفاً، رقیب حوریان، دعاخوان بی چتر، لطفاً دیگر روضه نخوانید، قَسَم به ف به لکنت‌های زبانت، بازگشت به خواجا، خواجا به مثابه کوفه، مثل تراشیدن یک لوح سنگی با سوزن ته گرد، به خاطر یک ورق اکس کاربازپین، طعم مرگ و یک سنگ مرمر، عروسک چینی، همین که میگن همه خوبه، تعارف قلیل، بابا مسجد، عدد بده، یک پا و نصفی، پس سواپس، کِلپَک پِدِر، پناه‌گاه، تاریخ انار، اندازه‌گیری دنیا، شام آخر، دو روایت معتبر، متمم: محرم ۱۴۳۷ خاوه، یک فِری که علی بود و حسین می‌خواست، معشوق پارچه‌ای، مثل امتحان شفاهی، کشکول کاغذی یا همدم احیا و اموات، اندر آداب روضه‌خوانی، یک شعر سپید، اصغر عشقی، سه روایت معتبر از ختم خاوه، قوت غالب.

کتاب «سی و ده» نوشته سید احمد بطحائی به همت دفتر نشر معارف به تازگی به بهای ۱۲,۰۰۰ تومان منتشر شد.

کد مطلب 4711966

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